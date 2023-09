السلطات المغربية سترمم "مسجد تينمل" التاريخي الواقع بأعلى جبال الأطلس

تنوي السلطات المغربية ترميم مسجد تينمل التاريخي والذي يبلغ عمره تسعة قرون، ويقع على أعالي جبال الأطلس الكبير في إقليم الحوز قرب مدينة مراكش بعد تضرره جراء الزلزال المدمر قبل أسبوعين.

