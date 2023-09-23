السلطات المغربية سترمم "مسجد تينمل" التاريخي الواقع بأعلى جبال الأطلس

المسجد التاريخي عمره تسعة قرون كان صامدا منذ تسعة قرون على جبال الأطلس الكبير وتضرر بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز

تنوي السلطات المغربية ترميم مسجد تينمل التاريخي والذي يبلغ عمره تسعة قرون، ويقع على أعالي جبال الأطلس الكبير في إقليم الحوز قرب مدينة مراكش بعد تضرره جراء الزلزال المدمر قبل أسبوعين.

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وذكر وزير الثقافة والتواصل المهدي بنسعيد في تغريده بعد زيارته الجمعة المسجد وعدد من المعالم الأثرية التاريخية التي تضررت جراء الزلزال. وتطرق بنسعيد الى مسجد تينمل التاريخي معلنا أنه :"سيتم الشروع في إعداد الدراسات اللازمة لترميمه بداية من الإثنين المقبل".

الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، تسبب بأضرار بمبان ومساجد عمَّرت قبل قرون، مثل مسجد "تينمل" وجزء من السور التاريخي لمدينة مراكش ، وحي الملاح الذي كان يقطنه اليهود. وشيد مسجد تينمل عام 1148 ميلادي في حقبة الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي، وبقي صامدا على مدار تسعة عقود.

وأشار الوزير إلى أنه أجرى "زيارات ميدانية من أجل إعادة ترميم المواقع التاريخية والأثرية المتضررة جراء الزلزال المؤلم تنفيذا للتعليمات الملكية".وتابع "قمت بزيارة قصبة أيت بنحدو بإقليم ورزازات (جنوب شرق)، والمصنفة تراث عالمي لليونيسكو، قبل أن أزور قصبة تاوريرت من أجل إعادة ترميمها"، كما قام الوزير بزيارة مراكش وتفقد أبرز المآثر التاريخية فيها مثل قصري الباهية والبديع وقبور السعديين.