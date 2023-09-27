بعد زلزال الحوز: عودة المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بمختلف المدن المغربية

سيعرف مسرح الوطني محمد الخامس عرضا كوميديا جديدا للكوميدي المغربي حسن الفد، يحمل عنوان “من هو كبور؟”، وهو العرض الذي نفدت جميع تذاكره من الشبابيك.

بعد زلازل الحوز والذي دمر العديد من القرى وخلف أكثر من 2960 قتيلا والعديد من المنكوبين والجرحى، عادت الأنشطة والتظاهرات الفنية والمهرجانات الكبرى لتنظيم فعالياتها بمختلف المدن المغربية، بعدما علقت كل المواعيد تضامنا مع ضحايا الفاجعة.

وفي السياق يشهد مسرح محمد الخامس بالرباط عودة للأنشطة الفنية بعد أزيد من أسبوعين على فاجعة زلزال الحوز، حيث يرتقب أن يعرف تنظيم مجموعة من الفعاليات في الفترة القادمة، من بينها أمسية فنية ستشهد تكريم المطربة المغربية نادية أيوب؛ إضافة إلى مجموعة من العروض المسرحية، مثل مسرحية” لافيراي” للمخرج المغربي ياسين أحجام. بحسب ما أورد موقع "هيسبريس" الإخباري المغربي.

كما ستعرف خشبة المسرح ذاته في الثلاثين من سبتنبر/ايلول الجاري عرضا كوميديا جديدا للكوميدي المغربي حسن الفد، يحمل عنوان “من هو كبور؟”، وهو العرض الذي نفدت جميع تذاكره من الشبابيك، كما تسجل مجموعة “إيموراجي” الكوميدية الحضور كذلك بمسرح محمد الخامس، في عرض جديد يحمل عنوان “سوق راسك”، ويعرف مشاركة ثلة من ألمع نجوم الكوميديا المغربية، تحت الإدارة الفنية من طاليس.

من جهته ضرب الكوميدي المغربي يسار لمغار موعدا مع جمهوره في جولة وطنية بعرض “ولد الناس”، وذلك بعد إعلانه عن تأجيلها تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وهو الأمر نفسه الذي قام به زميله الكوميدي رشيد رفيق، الذي أجل عرض “خيبراتور” بالدار البيضاء، وحدد موعدا جديدا له بعد عودة الأنشطة الفنية بشكل تدريجي.

وفي السياق لم تعلن مجموعة من التظاهرات الفنية الكبرى عن مواعيد جديدة بعد تعليق فعالياتها بسبب الزلزال، من بينها مهرجان سينما المرأة بسلا، ومهرجان تيميتار، ومهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، ومهرجان البولفار(الشارع).