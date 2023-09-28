الروائي أمين معلوف المرشح الأوفر حظا لرئاسة "الأكاديمية الفرنسية"

يُشهد لمعلوف نشاطه الدائم في أنشطة الأكاديمية التي تعمل على تحديث قواميس اللغة الفرنسية وإصدارها وإدخال العبارات الجديدة إليها وتوليفها مع تطورات العصر

من المقرر أن يحسم أعضاء الأكاديمية الفرنسية "الخالدون" البالغ عددهم 35 اختيارهم للسكرتير الدائم الجديد للأكاديمية الفرنسية يوم الخميس. ويتنافس مرشحان: أمين معلوف، المرشح الأوفر حظا، وجان كريستوف روفان. وظل هذا المنصب شاغرا منذ وفاة هيلين كارير دانكوس في أغسطس/آب الماضي، والتي كانت تشغله منذ عام 1999. ولم تعين خليفة لها. لكن أمين معلوف، الفرنسي اللبناني البالغ من العمر 74 عاماً، الحائز على جائزة غونكور عام 1993، يبدو خليفته الأكثر طبيعية.

ERIC FEFERBERG (AFP/Archives) الأكاديمية الفرنسية تدرس تقريرا يوصي بتأنيث أسماء المهن.

ووفق لما تداولته وسائل الإعلام المختلفة فإن الاختيار سيكون محصورا بين الكاتب اللبناني الأصل والفرنسي الهوية أمين معلوف الحاصل على جائزة غونكور الأدبية عام 1993 عن روياته "صخرة طانيوس" والأديب الدبلوماسي جان كريستوف ريفان الحاصل بدوره على الجائزة نفسها عام 2001 عن روايته "البرازيل الحمراء".

Ludovic MARIN (POOL/AFP/Archives) قبة الأكاديمية الفرنسية حيث انتخبت الفيلسوفة باربرا كاسان الخميس 3 مايو 2018

ويُشهد لمعلوف نشاطه الدائم في أنشطة الأكاديمية التي تعمل على تحديث قواميس اللغة الفرنسية وإصدارها وإدخال العبارات الجديدة أليها وتوليفها مع تطورات العصر.

ومن المقرر إجراء التصويت بعد الظهر، خلف أبواب مغلقة، ووفق ترتيبات بسيطة للغاية. والناخبون هم أعضاء الأكاديمية الفرنسية الخمسة والثلاثون أنفسهم وسيتم احتساب الأصوات لأحد هذين الرجلين فقط، على أن تُعلن النتيجة دون مراسم.