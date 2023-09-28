إسرائيل: فريق أثري يعثر على نقش يوناني من الكتاب المقدس به عبارة المزمور 86

ووفي السياق تم العثور على خاتم ذهبي صغير مناسب لطفل. وقد تم تزيينه بحجر فيروزي بيضاوي، منقوش بالخط العربي الكوفي. ولهذا السبب تم استشارة خبير آخر في النقوش العربية

اكتشف فريق من علماء الآثار نقشًا يونانيًا من العصر البيزنطي يشير إلى يسوع المسيح مقرونًا باصحاح مستخدم على نطاق واسع من المزمور 86، بالإضافة إلى خاتم ذهبي صغير، في قلعة هيركانيا"، وعثر الفريق على حجارة بناء انهارت من الطابق العلوي إلى صالة في الطابق السفلي. وهناك تم اكتشاف حجر كبير به صفوف من النصوص وصليب مطلي باللون الأحمر. وتم إحضار خبير كتابي، الدكتور أفنير إيكر من جامعة بار إيلان، لفك رموز اللغة اليونانية التوراتية الكوينية.

Israel Antiquities Authority النقش اليوناني القديم الموجود على حجر البناء.

وقد تم فك رموز النقش على النحو التالي: "يا يسوع المسيح، احفظني لأني فقير ومحتاج"في حين أن المزمور الأصلي الكامل 86: 1-2 مكتوب: "استمع لي يا رب واستجب لي لأني فقير وبائس أنا. احفظ نفسي لأني أمين لك."

وأوضح رئيس مشروع التنقيب الدكتور أورين جوتفيلد من الجامعة العبرية في القدس"هناك بعض العناصر المعمارية داخل هذه التحصينات التي تذكرنا بقوة بتلك الموجودة في هيروديوم - وكلها جزء من رؤية هيرودس الاستثنائية، وإن كان على نطاق أصغر إلى حد ما. ومن الممكن أن يتم تنفيذ العمل من قبل نفس المهندسين والبنائين"، وتايع "يحتل هذا المزمور مكانة خاصة في النص الماسوري باعتباره صلاة مخصصة، وهو أحد المزامير الأكثر تلاوة في الليتورجيا المسيحية" ويبدو أن أحد الرهبان رسم رسماً للصليب على الحائط وتحته، وأوضح إيكر أنه كتب صلاة يعرفها جيداً.

Israel Antiquities Authority النقش اليوناني القديم الموجود على حجر البناء.

وأكد مساعد رئيس المشروع ميكال هابر على أنه "استناداً إلى أسلوب الكتابة، يعود تاريخ النقش إلى النصف الأول من القرن السادس الميلادي. وتشير العديد من الأخطاء النحوية في النسخ إلى أن الكاتب لم يتحدث اليونانية باعتبارها لغته الأم، بل ربما كان محلي، وربما حتى من مواطني المنطقة، ويتحدث الآرامية أو لغة محلية أخرى"

The Hebrew University of Jerusalem فريق التنقيب بقيادة الدكتور أورين جوتفيلد في قلعة هيركانيا في صحراء يهودا.

ووفي السياق تم العثور على خاتم ذهبي صغير مناسب لطفل. وقد تم تزيينه بحجر فيروزي بيضاوي، منقوش بالخط العربي الكوفي. ولهذا السبب تم استشارة خبير آخر في النقوش العربية.

وقال نيتسان أميتاي بريس من الجامعة العبرية: "يشير نمط الكتابة إلى الفترة الإسلامية المبكرة، خلال الخلافة الأموية والعباسية في القرنين السابع والثامن الميلاديين"، مضيفًا أن "النمط الفريد في النص يشير إلى أن الخاتم كان أيضًا تستخدم كختم" وتابع

“المشكلة لا تزال قائمة. لقد كانت هنا قبلنا ومن المرجح أن تستمر بعدنا، مما يؤكد الحاجة إلى التنقيب الأكاديمي - خاصة في موقع حساس مثل هيركانيا، على الرغم من أن هذا مجرد مثال واحد. نحن ببساطة نحاول أن نبقى على بعد خطوات قليلة من الأمام."

The Hebrew University of Jerusalem فريق التنقيب بقيادة الدكتور أورين جوتفيلد في قلعة هيركانيا في صحراء يهودا.

وبعد أيام قليلة من الاكتشاف الأولي، تم العثور على نقش إضافي في مكان قريب، لكنه لم يخضع بعد لتحليل شامل. ومع ذلك، حذر الباحثون من أن "حفرياتنا ستلفت انتباه اللصوص".