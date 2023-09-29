انتشار واسع لفيلم إسرائيلي في مصر: يعرض لحظة إعلان الحرب على إسرائيل عام 73

فيلم إسرائيلي ينتشر انتشارًا واسعًا بمصر

انتشر خلال الساعات القليلة فيلم إسرائيلي بمصر عن رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة غولدا مائير، خاصة مقطع للحظة إعلان مصر وسوريا الحرب على إسرائيل، بحسب ما نشر موقع روسيا اليوم.

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يسلط فيلم "غولدا" الضوء على حياة رئيسة الوزراء الوحيدة في تاريخ إسرائيل، ويركز هذا الفيلم على "حرب يوم الغفران" (حرب أكتوبر) عام 1973 التي حولت غولدا مائير إلى شخصية مثيرة للجدل حتى يومنا هذا.

كما يوحي اسم فيلم "غولدا" إلى رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مائير التي تعد المرأة الوحيدة التي تولت منصب رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل بين عامي 1969 و 1974، والتي اُشتهرت أيضا بلقب "سيدة إسرائيل الحديدية". وقد جرى عرض الفيلم الذي أخرجه غاي ناتيف ومثلت بطولته هيلين ميرين، لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي - فبراير/ شباط الماضي 2023. ومؤخرا تم طرح الفيلم في دور العرض السينمائية في أنحاء العالم.

لا يسرد الفيلم كامل فصول حياة مائير السياسية والمهنية وحسب، بل ويسلط الضوء على تعاملها مع "حرب يوم الغفران" بين إسرائيل وتحالف عربي بقيادة مصر وسوريا. وقد اندلعت هذه الحرب في السادس من أكتوبر / تشرين الأول عام 1973 ودارت رحاها حتى الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

في ذلك قال كاتب السيناريو البريطاني نيكولاس مارتن: "لا أعتقد أن القصص التي تسرد قصة شخصية ما من المولد وحتى الوفاة تصلح للسينما نظرا لضرورة الاستعانة بممثلين مختلفين لتصوير الشخصية في مراحلها العمرية المختلفة". وجاءت فكرة الفيلم إلى ذهن مارتن عقب الانتهاء من كتابة سيناريو فيلم "فلورنس فوستر جنكينز" وهو أيضا فيلم سيرة ذاتية لمغنية أوبرا أمريكية تحمل الاسم ذاته.

وسلط الفيلم أيضا الضوء على جهود الجاسوس الكبير الذي كانت إسرائيل وظفته في محيط الرئيس المصري السادات – في إشارة للعميل المزدوج أشرف مروان – والذي حذر من حرب ستندلع يوم كيبور (أي يوم الغفران)، رغم أنه قال لهم إن الحرب ستندلع في السادسة مساء، وليس الساعة الثانية بعد الظهر، حينما اندلعت بالفعل.