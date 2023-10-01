مخطوطة قديمة للتوراة تلفت الأنظار في معرض الرياض للكتاب بالسعودية

ويشارك في هذا الحدث السنوي الذي افتتح يوم الخميس ويقام في جامعة الملك سعود تحت شعار "وجهة ملهمة" نحو 1800 دار نشر ومؤسسة ثقافية من مختلف أنحاء العالم

أبهرت مخطوطة نادرة للتوراة باللغة العبرية زوار معرض الرياض الدولي للكتاب في العاصمة السعودية الرياض.

تُعرض هذه المخطوطة داخل علبة زجاجية آمنة كجزء من جناح خاص، إلى جانب 27 مخطوطة نادرة أخرى.

وبحسب بوابة الأخبار السعودية "سبق"، فإن مخطوطة التوراة توصف بأنها "لفافة من الجلد تحتوي على شروح ونصوص التوراة باللغة العبرية. الطول: 40 مترا × 90 سم، ويعود تاريخها بحسب التقديرات، إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي".

لاحظ المراقبون أن زوار معرض الكتاب لا يهتمون بمخطوطة التوراة الفريدة هذه فحسب، بل يقضون أيضًا عدة دقائق أمامها، لقراءة المعلومات المصاحبة لها والتأمل في اللغة التي كتبت بها.

وتعد المخطوطات النادرة الموجودة في هذا الجناح ضمن مجموعات العديد من المكتبات، بما في ذلك مجمع الملك عبد العزيز لمكتبات الأوقاف، ومكتبة الملك سلمان بجامعة الملك سعود، ومكتبة الملك فهد الوطنية.

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ويشارك في هذا الحدث السنوي الذي افتتح يوم الخميس ويقام في جامعة الملك سعود تحت شعار "وجهة ملهمة" نحو 1800 دار نشر ومؤسسة ثقافية من مختلف أنحاء العالم. ويستمر المعرض، الذي من المتوقع أن يجذب حوالي مليون زائر، حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول في الرياض.

ويغطي المعرض مساحة واسعة تزيد عن 49 ألف قدم مربع، مما يجعله الأكبر في العالم العربي من حيث التنوع الثقافي والأنشطة التي تلبي مختلف الفئات العمرية.