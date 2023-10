مخطوطة قديمة للتوراة تلفت الأنظار في معرض الرياض للكتاب بالسعودية

أبهرت مخطوطة نادرة للتوراة باللغة العبرية زوار معرض الرياض الدولي للكتاب في العاصمة السعودية الرياض.

تُعرض هذه المخطوطة داخل علبة زجاجية آمنة كجزء من جناح خاص، إلى جانب 27 مخطوطة نادرة أخرى.

وبحسب بوابة الأخبار السعودية "سبق"، فإن مخطوطة التوراة توصف بأنها "لفافة من الجلد تحتوي على شروح ونصوص التوراة باللغة العبرية. الطول: 40 مترا × 90 سم، ويعود تاريخها بحسب التقديرات، إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي".

لاحظ المراقبون أن زوار معرض الكتاب لا يهتمون بمخطوطة التوراة الفريدة هذه فحسب، بل يقضون أيضًا عدة دقائق أمامها، لقراءة المعلومات المصاحبة لها والتأمل في اللغة التي كتبت بها.

وتعد المخطوطات النادرة الموجودة في هذا الجناح ضمن مجموعات العديد من المكتبات، بما في ذلك مجمع الملك عبد العزيز لمكتبات الأوقاف، ومكتبة الملك سلمان بجامعة الملك سعود، ومكتبة الملك فهد الوطنية.