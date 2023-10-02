مجلة "موكادور" تخصص عددها الأول لـ"تنظيم الجماعات اليهودية بالمغرب: إكراهات التاريخ وتحديات الحاضر"

تسعى المجلة للتعريف بتاريخ وتراث يهود المغرب عبر التاريخ إنطلاقا من مقاربة علمية أكاديمية، التي تلتزم بالحياد والأمانة العلمية، وذلك تحت إشراف ثلة من الأساتذة ذو الاختصاص

خصصت مجلة موكادور للدراسات حول يهود المغرب، عددها الأول لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 لموضوع"تنظيم الجماعات اليهودية بالمغرب: إكراهات التاريخ وتحديات الحاضر"كتبه الباحث في تاريخ علاقات المسلمين واليهود بالمغرب أمين الكوهين، في ما تناولت كريمة نور عيساوي أستاذة تاريخ الأديان وحور الحضارات كلية أصول الدين بجامعة عبد المالك السعدي في تطوان(شمال المغرب) موضوع "الذاكرة والخلاص وأزمة الهوية في كتابات يهود المغرب: بعض مظاهر التسامح الحق"، وخالد أوعسو أستاذ التاريخ الراهن بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، تناول موضوع"المغرب الراهن والهجرة اليهودية،مساهمة أولية"، ومن جهته تناول الباحث بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بجامعية مونستر بألمانيا، ياسين اليحياوي موضوع،"يهودية القرن الأول الميلادي سياقا تاريخيا لبولس والمسيحية المبكرة".

وفي ذات السياق تطرق الباحث في التاريخ المعاصر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عبد الإلاه لعرج إلى موضوع "الرابطة اليهودية العالمية ومرتكزات تحديث التعليم اليهودي بالمغرب"، وتناول الباحث في التاريخ المعاصر،عبد الرحيم شهيبي، موضوع " مقال مستوطنة المغاربة(المغارابيم) في فلسطين:أصولها وأوضاعها إلى حدود سنة 1905، لمؤلفه ناحوم سلوش. وتطؤق الباحث في تاريخ المغرب من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، محمد العيساوي موضوع "قراءة في كتاب تجار السلطان للكاتب ميشال أبتبول"ومحمد البشير رازقي"يهود مدينة تونس خلال النصف الثاني من القرن 19(1881-1860)"

جدير بالذكر أن المجلة صدرت عن مركز موكادور للدراسات والأبحاث النشر العلمي، والتي تهدف إلى نشر المعرفة العلمية، وتسعى للتعريف بتاريخ وتراث يهود المغرب عبر التاريخ إنطلاقا من مقاربة علمية أكاديمية، التي تلتزم بالحياد والأمانة العلمية، وذلك تحت إشراف ثلة من الأساتذة ذو الاختصاص، وتضع خطها التحريري بعيدا عن أي إسقاطات أو خلفيات سياسية وأيديولوجية، مع الالتزام بالحياد والاستقلالية في تناول علمي رصين دون توجيه مسبق، وجاءت هذه المبادرة في سياق دسترة المكون العبري في دستور سنة 2011م،باعتبار هذا المكون كرافد من روافد الحضارة المغربية.

وأسست مجلة موكادور للدراسات حول يهود المغرب للعمل على وضع إطار للتخصص في الموضوع إنطلاقا من مقاربات متعددة، تستحضر الأبعاد التاريخية والسوسيولوجية والأنثروبولوجية والقانونية للمكون العبري في حضارة المغرب،نظرا لأهمية هذا الجانب المغيب في الدراسات الأكاديمية المغربية، وتسعى المجلة إلى تحقيقه من خلال الأهداف التالية:

-الإنفتاح على الباحثين والمهتمين بتاريخ وتراث يهود المغرب والمختصين في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية المهتمة بالموضوع - مراكمة البحوث والدراسات المهتمة بيهود المغرب عبر التاريخ،ونشرها على البوابات وقواعد البيانات العلمية الخاصة بالنشر الإلكتروني - البحث في تاريخ وتراث يهود المغرب وتوثيقه والتعريف به،وجرد أهم الخصوصيات الحضارية المميزة للمكون العبري في تاريخ المغرب -اهتمامات المجلة:التاريخ والتراث-الرموز الثقافية والدينية اليهودية بالمغرب- تاريخ البيع/المعمار الديني والملاحات-التراث المادي واللامادي-تاريخ الهجرات اليهودية بالمغرب-التشريعات والقوانين اليهودية في تاريخ المغرب.