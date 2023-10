ثلاثي البوب الأوبرالي إيل فولو في حفل موسيقي في إسرائيل: "إنه حلم أن نؤدي في تل أبيب"

إيل فولو، ثلاثي التينور الإيطالي المكون من بييرو باروني وإجنازيو بوشيتو وجيانلوكا جينوفلي، ظهروا لأول مرة في عام 2009 عندما قدموا عرضًا واقعيًا إيطاليًا يسمى "Ti lascio una canzone"(أترك لك أغنية").

في مقابلة مع i24NEWS، تحدث المغنون الشباب عن مدى سعادتهم عندما أدركوا أن بطاقات العرض المقرر إقامته في ساحة مينورا ميفتاحيم في تل أبيب قد بيعت كلها تقريبًا.

هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها المطربون الإيطاليون الثلاثة المشهورون إسرائيل. في العام الماضي، أتيحت لهم الفرصة لتصوير محتوى خاص بعيد الميلاد في الأراضي المقدسة. لكنهم قالوا إنهم الآن يتطلعون إلى تحقيق آمالهم بتقديم العروض.

هل كنتم تتوقعون أنكم حققتم هذا المستوى من الشهرة في إسرائيل والعالم؟

بصراحة، لا يمكننا أبدًا أن نحلم بمثل هذه الشهرة. ولكن عندما اكتشفنا أن عرضنا في تل أبيب قد باع الكثير من التذاكر، تفاجأنا وشعرنا بسعادة غامرة. إنه حلم أن نتمكن من الغناء في تل أبيب.

لماذا تعتقدون أن عروضكم لها هذا التأثير العالمي؟

نعتقد أن هذه هي قوة الموسيقى، وخاصة قوة الموسيقى الإيطالية (يضحكون)، إلى جانب حضارتها التي تجذب الكثير من الناس.

كيف تصفون شعوركم وقد تشاركتم على مر السنوات الكثير من حياتكم ووقتكم معًا؟

لقد عرفنا بعضنا البعض منذ أن كنا في الخامسة عشرة من عمرنا. لقد نشأنا معًا، ودرسنا معًا، وخرجنا في جولات على مدى أشهر كثلاثي. هذا حلم أصبح حقيقة بالنسبة لنا، أن نتمكن من تأليف الموسيقى ومشاركتها مع الناس.

هل تعملون على شيء جديد للمستقبل؟ ما هي طموحاتكم؟

كل واحد منا لديه أحلامه الفردية بالطبع، ولكننا الآن نعمل على ما سيكون الاحتفال بمرور 15 عامًا كمجموعة وبمسيرتنا المهنية. تنتظرنا أمور مثيرة.