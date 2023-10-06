قائمة مختصرة من المرشحين للحصول على جائزة نوبل للسلام ولكن لا يوجد مرشح واضح

هناك حديث عن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني يعتبران الأكثر احتمالا للفوز من القائمة المختصرة

تم الإبلاغ عن بعض كبار المرشحين لجائزة نوبل للسلام مثل نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان؛ ومحبوبة سراج، ناشطة أفغانية في مجال حقوق المرأة؛ وكياو مو تون، ممثل ميانمار لدى الأمم المتحدة؛ غريتا ثونبرج والأوغندية فانيسا ناكاتي لعملهما في المجال البيئي.

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على الرغم من عدم وجود مرشح واضح، كان هناك حديث عن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني يعتبران الأكثر احتمالا للفوز من القائمة المختصرة.

ستكشف لجنة نوبل النرويجية النقاب عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 اليوم الجمعة، الساعة 11 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

يتم اختيار الحائز على جائزة نوبل للسلام في النهاية من قبل لجنة مكونة من خمسة أعضاء تُعرف باسم لجنة نوبل النرويجية، ويمكن أن تشمل أعضاء اللجنة الحاليين والسابقين، والبرلمانات الوطنية، والحكومات، والحائزين السابقين على جائزة السلام، وأساتذة في مجالات مختارة، ومديري مراكز الأبحاث المتخصصة في السلام والشؤون الدولية.

وقد تم بالفعل الإعلان عن العديد من الجوائز في مجالات العلوم. تُمنح جائزة نوبل لعالمين مهدت اكتشافاتهما الرائدة الطريق لتطوير لقاحات mRNA ضد كوفيد-19، مما يوفر الأمل والحماية في مكافحة الوباء.

احتفلت جائزة نوبل في الفيزياء، الثلاثاء، بإنجازات ثلاثة علماء كشفت أعمالهم عن أسرار حركة الإلكترون داخل الذرات، وسلطت الضوء على العمليات الأساسية التي تحكم عالمنا المادي. وقد تعمقت أبحاثهم في العالم المعقد للجسيمات دون الذرية والرحلات السريعة للإلكترونات.

فاز يوم الأربعاء بجائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة باحثين مقيمين في الولايات المتحدة لعملهم الرائد في مجال النقاط الكمومية. تمتلك هذه الجزيئات الصغيرة قدرة رائعة على إصدار ضوء ملون ببراعة وإيجاد تطبيقات في مجال الإلكترونيات والتصوير الطبي، مما يعد بالتقدم الواعد في التكنولوجيا والرعاية الصحية.

Jonathan NACKSTRAND / AFP شاشة تظهر الفائزين هذا العام الكيميائي الأمريكي مونجي باوندي والكيميائي الأمريكي لويس بروس والفيزيائي الروسي أليكسي إيكيموف خلال إعلان الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2023

صادف يوم الخميس تسليم جائزة نوبل في الأدب، والتي كرمت الكاتب النرويجي جون فوس لأعماله الأدبية الاستثنائية التي تعطي صوتًا للجوانب التي لا توصف من التجربة الإنسانية، وتلامس القلوب والعقول بقصصه البليغة.

بينما ينتظر العالم بفارغ الصبر الإعلان عن جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة وجائزة نوبل في الاقتصاد في 9 أكتوبر، فإن هاتين الجائزتين المرموقتين بمثابة شهادة على الإرث الدائم لألفريد نوبل، الذي ورث ثروته للاعتراف بأولئك الذين ساهموا في تحقيق هذا الهدف. معظمها لصالح الإنسانية. تستمر رؤية نوبل في إلهام وتكريم الأفراد المتميزين ومساهماتهم التحويلية في عالمنا.

كان إنشاء ألفريد نوبل لجوائز نوبل في عام 1901 مدفوعًا برغبته في الاعتراف بأولئك الذين قدموا مساهمات كبيرة للإنسانية. لا يزال إرثه قائما، حيث تُمنح الآن ست جوائز نوبل سنويا، بما في ذلك جائزة سفيريجيس ريكسبانك في العلوم الاقتصادية تخليدا لذكرى ألفريد نوبل، التي تأسست في عام 1968. ورغم أن جائزة الاقتصاد ليست جائزة نوبل من الناحية الفنية، فإنها تُمنح تقليديا جنبا إلى جنب مع الجوائز الأخرى.