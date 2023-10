الإعلامية المصرية بسمة وهبة تتوجه للإسرائيليين بالعبرية :"ابحثوا عن الحل للعيش بسلام"

بعد الحرب في غزة، نشر الإعلامية بسمة وهبة رسالة إلى إسرائيل عبر حسابها في انستغرام- باللغة العبرية، حيث أدانت الصحافية المصرية نشاطات رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وطالبت "بالعيش في سلام".

