الإعلامية المصرية بسمة وهبة تتوجه للإسرائيليين بالعبرية :"ابحثوا عن الحل للعيش بسلام"

الإعلامية المصرية بسمة وهبة توجهت برسالة الى الإسرائيليين باللغة العبرية

بعد الحرب في غزة، نشر الإعلامية بسمة وهبة رسالة إلى إسرائيل عبر حسابها في انستغرام- باللغة العبرية، حيث أدانت الصحافية المصرية نشاطات رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وطالبت "بالعيش في سلام".

https://twitter.com/i/web/status/1715639518424940548 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتوجهت وهبة التي لديها أربعة ملايين متابع في حسابها بانستغرام الى الإسرائيليين بصورة استثنائية باللغة العبرية عبر قناة المحور قائلة :"حكومتكم الآن لا تبحث عن الأمن، أنتم ترون غضب العالم، ليس فقط في العالم العربي"

وأضافت "حياتكم في خطر، نتنياهو ليس رئيس حكومة يفهم كيف يحمي شعبه، يجب أن تسألوا رئيس حكومتكم عن مصير الأسرى (المخطوفين) الإسرائيليين. لم نراه يحاول تفقد ما حدث لهم". وأضافت :"نصيحتي- هي البحث عن حل للعيش في سلام ومع إخوتنا الفلسطينيين بسلام".