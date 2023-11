استبدال ديور للعارضة بيلا حديد بالعارضة الإسرائيلية مي تاغير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أفاد موقع "البوابة" الأردني أن استبدال العلامة التجارية "ديور" عارضة الأزياء بيلا حديد ذات الأصول الفلسطينية والمعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين مع العارضة الإسرائيلية ماي تاغير أشعل غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب متابعون مقاطعة العلامة التجارية وانتشر الهاشتاغ #BoycottDior، والذي يدعو الى مقاطعة الشركة، خصوصا أن القرار جاء بعد منشورها الذي تضامنت فيه مع غزة وبنفس الوقت أدانت المذبحة التي وقعت بالبلدات الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

