استبدال ديور للعارضة بيلا حديد بالعارضة الإسرائيلية مي تاغير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ويشار الى إن العلامة التجارية ديور لم يصدر منها حتى الآن اي تعقيب على هذا القرار

أفاد موقع "البوابة" الأردني أن استبدال العلامة التجارية "ديور" عارضة الأزياء بيلا حديد ذات الأصول الفلسطينية والمعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين مع العارضة الإسرائيلية ماي تاغير أشعل غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب متابعون مقاطعة العلامة التجارية وانتشر الهاشتاغ #BoycottDior، والذي يدعو الى مقاطعة الشركة، خصوصا أن القرار جاء بعد منشورها الذي تضامنت فيه مع غزة وبنفس الوقت أدانت المذبحة التي وقعت بالبلدات الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

https://twitter.com/i/web/status/1721452410013401223 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويشار إلى أن بيلا حديد هي وجه مجموعة ديور منذ عام 2016، وماي تاغر تم اختيارها لأن تكون لحملة الترويج للماكياج التالية للحملة التجارية المقرر إجراؤها في عيد الميلاد.

وكانت بيلا حديد كتبت منشورا عبر موقعها في انستغرام عبرت فيه عن تضامنها مع غزة وبنفس الوقت إدانتها المجزرة في بلدات غلاف غزة في 7 أكتوبر. وفي المنشور قالت :"إن شعب فلسطين وأطفالها، وخاصة في غزة، لا يستطيعون تحمل صمتنا. نحن لسنا شجعان، بل هم كذلك. قلبي ينزف ألمًا من الصدمة التي أراها، وكذلك من الصدمة الطويلة في دمي الفلسطيني، عندما أرى نتائج الغارات الجوية على غزة". وأضافت حديد قائلة إنها :"تتضامن مع كافة الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن ومع الأطفال الذين يبكون وحدهم" وتنعى "كل الآباء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأصدقاء الذين لن يسيروا على الأرض مرة أخرى".

وعبرت في المنشور عن ألمها إزاء المذبحة التي وقعت في 7 أكتوبر في غلاف غزة وقالت :"أحزن على العائلات الإسرائيلية التي تعاني من آلام وعواقب 7 أكتوبر. أدين الهجمات الإرهابية ضد المدنيين في كل مكان. إن إيذاء النساء والأطفال والتسبب في الإرهاب لا يسهم في حركة تحرير فلسطين. في أعماق قلبي، أعتقد أنه لا ينبغي أخذ طفل أو أي شخص من عائلته، لفترة محدودة أو غير محدودة، وهذا ينطبق على الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وكشفت حديد في نفس المنشور عن أنها كانت تتلقى يوميا تهديدات بالقتل وتم تسريب رقم هاتفها، وذكرت أن عائلتها تشعر بعدم الأمان.

ولم تصدر دار الأزياء ، المملوكة لشركة LVMH Fashion ، وهي مجموعة يقودها سيدني توليدانو ، أي بيان رسمي بشأن استبدال بيلا حديد.