كانييه ويست يعمل على ألبوم جديد في السعودية

ارتبط اسم كانييه ويست بالفضائح مؤخرا لا سيما أثناء تواجده في البندقية مع صديقته حيث قام بفعل فاضح. وقبل ذلك، تورط بتصريحات اتسمت بمعاداة السامية وجر على نفسه عواقب دفعته في نهاية الأمر الى الاعتذار

كشف مغني الراب تاي دولا سين عن عمله المشترك مع النجم المثير للجدل كانييه ويست إذ صرح الأسبوع الماضي "لقد هبطت للتو بعد رحلة من غرب المملكة العربية السعودية، كنت هناك مع أخي كينيا وقمنا بتسجيل أجزاء من الألبوم الجديد الذي سيصدر قريبًا جدًا"، على ما جاء في N12.

TIMOTHY A. CLARY / AFP يصل مغني الراب الأمريكي يي، المعروف سابقًا باسم كاني ويست، والرئيس السابق دونالد ترامب للتحدث مع الصحافة بعد لقاءاتهما في برج ترامب في نيويورك بالولايات المتحدة.

ليس من الواضح لماذا اختار ويست التسجيل في المملكة العربية السعودية على وجه التحديد - ولكن ليس من المستغرب تمامًا أنه سيختار السفر بعيدًا للعمل على موسيقى جديدة. فهو سجل ألبومه الرائع من عام 2010، My Beautiful Dark Twisted Fantasy، خلال مكوثه فترة طويلة في هاواي.

ارتبط اسم كانييه ويست بالفضائح مؤخرا لا سيما أثناء تواجده في البندقية مع صديقته حيث قام بفعل فاضح. وقبل ذلك، تورط بتصريحات اتسمت بمعاداة السامية وجر على نفسه عواقب دفعته في نهاية الأمر الى الاعتذار من اليهود ككل.