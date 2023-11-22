اكتشاف أقدم انتاج منظم لأسلحة منذ 7200 عاما جنوب بلاد الشام

سلطة الاثار الإسرائيلية تكشف عن صناعة ضخمة ومنظة لأسلحة قبل 7200 عام بمناطق متفرقة في إسرائيل

كشف بحث جديد لسلطة الآثار الإسرائيلية أنه تم العثور في البلاد على انتاج ضخم مخطط له ومنظم لأسلحة قبل 7200 عام، واستعرض البحث الذي نشر في الدورية العلمية Atiqot 111، أقدم دليل على القتال والتسلح المنظم في البلاد وجنوب بلاد الشام في آسيا.

البحث الذي قاده علماء الآثار د.جيل حكلائي، انو بارون،د.دينا شيلم، د. ينير ميلبسكي ونيمرود جتسوف من سلطة الآثار، حيث قاموا بفحص 424 حجر مقلاع من العصر النحاسي المبكر، والتي كشفت في الحفريات التي قامت بها سلطة الآثار في موقعين كبيرين ، في "عين اسور" بمنطقة الشاطئ الشمالي و"عين تسيبوري" في الجليل الأسفل.

وكشف البحث أن المئات من حجارة المقلاع كانت متطابقة تقريبا. وكانت غالبيتها مصنوعة في معظمها من الحجر الجيري الصلب، وقياساتها تقريبا موحدة: متوسط طولها 52 ملم، وعرضها حوالي 31 ملم، ومتوسط وزنها 60 جرامًا.

وقال الباحثون "الحجارة المخصصة لإطلاقها من أسلحة تسمى المقاليع -مصقولة، ولها شكل ديناميكي هوائي خاص تشبه المخروط المزدوج، وذلك للسماح بإطلاق دقيق وفعال، تم العثور على أحجار مقلاع مماثلة أخرى في جميع أنحاء البلاد- بشكل أساسي في منطقة الجولة والجليل الأعلى وأيضا شمال منطقة الشارون، لكن هذه المرة الأولى التي يكتشف في الحفريات كميات بتركيز مرتفع".