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  • صحيفة "واشنطن بوست" تنضم الى قائمة المقاطعين لمنصة "إكس" المملوكة لايلون ماسك

صحيفة "واشنطن بوست" تنضم الى قائمة المقاطعين لمنصة "إكس" المملوكة لايلون ماسك

i24NEWS

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مبنى المقر الرئيسي لصحيفة واشنطن بوست في شارع كيه في واشنطن العاصمة في 16 مايو 2019. واشنطن بوست هي صحيفة يومية أمريكية كبرى تصدر في واشنطن العاصمة، مع التركيز بشكل خاص على السياسة الوطنية والحكومة الفيدرالية. لديها أكبر تداول في منطقة العاصمة واشنطن.
Eric BARADAT / AFPمبنى المقر الرئيسي لصحيفة واشنطن بوست في شارع كيه في واشنطن العاصمة في 16 مايو 2019. واشنطن بوست هي صحيفة يومية أمريكية كبرى تصدر في واشنطن العاصمة، مع التركيز بشكل خاص على السياسة الوطنية والحكومة الفيدرالية. لديها أكبر تداول في منطقة العاصمة واشنطن.

وفي مقالة لهيئة التحرير تم التطرق الى ترديد ماسك تغريدات مرتبطة بنظرية المؤامرة "بيتسا جيت"

اعلن المتحدث باسم صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس أن الصحيفة ستوقف نشر محتوى في شبكة التواصل الاجتماعية "اكس" (تويتر سابقا) وبذلك تنضم الصحيفة الأمريكية الى القائمة المتزايدة التي من الشركات التي تمتنع عن نشر مضامين ومحتوى في شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك بسبب اتهامات بوجود منشورات تحتوي "على مضمون معاد للسامية" أو تنشر الى جانب مضامين "للنازية الجديدة".

Alastair Pike / AFP
Alastair Pike / AFPالصفحة الأولى لصحيفة واشنطن بوست في متجر صغير في واشنطن العاصمة في 6 أغسطس 2019.

وفي مقالة نشرت أمس في الصحيفة من قبل إدارة تحرير الصحيفة تم تحديد الخلفية التي أدت الى مقاطعة شبكة ماسك الاجتماعية. وأشير من بين الأمور الأخرى الى أنه في الأيام الأخيرة ردد ماسك تغريدات مرتبطة بنظرية المؤامرة "بيتسا جيت" ، والتي انتشرت بسرعة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، والتي تدير بموجبها عائلة كلينتون والحزب الديموقراطي شبكة استغلال جنسي للأطفال في عدد من المطاعم في البلاد.

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