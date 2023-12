اليونيسكو تدرج "فن الملحون" المغربي و"الدبكة الفلسطينية" و"موكب المولد النبوي" بالسودان بقائمة التراث غير المادي

وافقت اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي على ادراج "فن الملحون" المغربي و"الدبكة الشعبة الفلسطينية" و"موكب واحتفالات المولد النبوي الشريف" في السودان،على قائمة منظمة التربية والعلم والثقافة (يونيسكو) للتراث الثقافي غير المادي وذلك خلال اجتماعها في مدينة كاسان في بوتسوانا.

