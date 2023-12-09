اليونيسكو تدرج "فن الملحون" المغربي و"الدبكة الفلسطينية" و"موكب المولد النبوي" بالسودان بقائمة التراث غير المادي

وأدرج الثلاثة في القائمة مع 55 عنصر ثقافي آخر من حول العالم خلال اجتماع اللجنة في مدينة كاسان في بوتسوانا

وافقت اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي على ادراج "فن الملحون" المغربي و"الدبكة الشعبة الفلسطينية" و"موكب واحتفالات المولد النبوي الشريف" في السودان،على قائمة منظمة التربية والعلم والثقافة (يونيسكو) للتراث الثقافي غير المادي وذلك خلال اجتماعها في مدينة كاسان في بوتسوانا.

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ووفقا لوزارة الثقافة الفلسطينية يأتي تسجيل الدبكة الشعبية على القائمة الملف الفلسطيني الثالث المسجل في القائمة وذلك بعد ملفي الحكاية الشعبية وملف فن التطريز الفلسطيني، في حين قدمت السلطات الفلسطينية ملف الصابون التقليدي (النابلسي) لتسجيله على القائمة في عام 2025 وذلك بعد أن استوفى كافة المعايير المطلوبة.

في حين أوضحت وزارة الثقافة المغربية أنه مع تسجيل فن الملحون على القائمة "تكون المملكة أدرجت 13 عنصرا من عناصر تراثها بلائحة التراث غير المادي العالمي وتواصل بذلك صدارتها للائحة الدول الافريقية".

وذكرت الوزارة بأن المغرب يأتي متبوعا في لائحة الدول الافريقية بكل من مالي والجزائر (ثمانية عناصر لكل منهما) ومالاوي (ستة عناصر) وزامبيا ونيجيريا ومصر (خمسة عناصر لكل منها)، واثيوبيا (اربعة عناصر) ثم كوت ديفوار وموريتانيا (ثلاثة عناصر لكل منهما).

وذكر في الملف الذي قدمته المملكة المغربية الى هيئة الترشيحات التابعة لليونيسكو إن الملحون يعتبر تعبير شعري-موسيقي مغربي عريق. نشأ في منطقة تافيلالت بالجنوب الشرقي للمغرب، والذي تطور في البداية داخل الزوايا في المنطقة، وبعدها انتشر تدريجيا ووصل إلى المراكز الحضرية الكبرى، حيث كان مرحبا به بشكل أساسي ومؤدى داخل نقابات الحرفيين في المدن العتيقة.

في حين تعتبر الدبكة موروثا شعبيا يلازم الفلسطينيين في كل مناسباتهم و، ويتوارثونه من جيل إلى آخر، وهي رقصة فولكلورية شعبية وهي معروفة بالمناطق الفلسطينية وسوريا ولبنان وسوريا والاردن وتركيا والعراق وشمال السعودية وتمارس في الاحتفالات والمهرجانات والأعراس، وهي تتكون من مجموعة من عدة أشخاص بمرافقة عازف شبابة أو يرغول أو طبل، وتشمل تقاليدها ثياب ومعدات وأدوات تقليدية خاصة وهي تشعل في العادة حماسة الجمهور.

كما ادرجت اليونيسكو "موكب واحتفالات المولد النبوي الشريف" في السودان في القائمة وبحسب ما ذكرته اليونسكو يعتبر :"موكب زفة المولد هو شكل من أشكال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في السودان، وذلك في الشهر الثالث من التقويم القمري الإسلامي". وأضافت بأن "المشاركين في الزفة يؤدون أناشيد دينية وعروض أداء شعائرية وصلوات صوفية. ويشارك في الاحتفال الناس من مختلف الأديان ويبلغ ذروته في ميدان المولد، الذي يجتمع فيه الناس لتبادل أطراف الحديث والاحتفال والترفيه عن أنفسهم والاستمتاع بالأطباق التي تشتهر بها سائر أنحاء السودان. وتحرص العائلات على توارث عادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، التي يمكن تناقلها أيضاً في حلقات الرقص ومن خلال المشاركة في المناسبات".