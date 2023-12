بعد حملة لمقاطعتها: زارا تعتذر وتزيل حملة اعتبرها نشطاء مسيئة للفلسطينيين

طالبت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بمقاطعة "زارا" بعد حملة جديدة لشركة الأزياء التي ضمت دمى عرض ملفوفة بأقمشة بيضاء. حيث اعتبر كثيرون الحملة بأنها ضد الفلسطينيين وتسخر من الوضع الحالي في غزة وفي أعقاب ذلك قررت شبكة الأزياء الإسبانية إزالتها.

