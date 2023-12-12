بعد حملة لمقاطعتها: زارا تعتذر وتزيل حملة اعتبرها نشطاء مسيئة للفلسطينيين

الشركة أوضحت ان مضمون الحملة اسيء فهمه واطلقت بغرض وحيد تقديم الملابس المصنوعة يدوي في سياق فني

طالبت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بمقاطعة "زارا" بعد حملة جديدة لشركة الأزياء التي ضمت دمى عرض ملفوفة بأقمشة بيضاء. حيث اعتبر كثيرون الحملة بأنها ضد الفلسطينيين وتسخر من الوضع الحالي في غزة وفي أعقاب ذلك قررت شبكة الأزياء الإسبانية إزالتها.

https://twitter.com/i/web/status/1734342383758618724 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذكرت الشركة عبر حسابها "بعد الإستماع بخصوص الردود على حملتنا الأخيرة ’The Jacket’، يسعدنا أن ننقل الرسالة التالية إلى عملائنا". وتابع :"الحملة، التي انطلقت فكرتها في تموز/يوليو وصورت في تشرين أول/سبتمبر، تعرض مجموعة من الصور لمنحوتات غير مكتملة في استوديو النحاتين، وتم إنشاؤها لغرض وحيد هو تقديم الملابس المصنوعة يدويًا في سياق فني".

وأضافت الشركة :"لسوء الحظ، تأذى بعض العملاء من هذه الصور، التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئًا بعيدًا عن المعنى الذي كانت ترمي اليه وقت اطلاق الفكرة. تأسف زارا على سوء الفهم هذا و تؤكد الاحترام العميق الذي تكنه للجميع." وبعد اعتذارها ازالت الشركة الحملة من موقعها ومن شبكات التواصل الاجتماعي.