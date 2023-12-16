بعد شهرين من وفاته: الكشف عن سبب وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري المفاجئة

النجم الشهير توفي قبل شهرين بعد غرقه في حوض السباحة كشف عن السبب الذي أدى الى وفاته المفاجئة وفقا لأحد المواقع الأمريكية

توفي الممثل الأميركي الشهير ماثيو بيري نتيجة "تأثيرات حادة للكيتامين"، حسبما ذكر موقع TMZ الليلة (الجمعة). وذلك بحسب تقرير التشريح الذي تم إجراؤه على بيري، ونشرت تفاصيله على الموقع الأمريكي.

ووفقا لتقرير مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس، تلقى بيري حقنة من الكيتامين لعلاج الاكتئاب والقلق قبل حوالي أسبوع ونصف من وفاته. مع ذلك أشار التقرير إلى أن الكيتامين الموجود في دمه لا يمكن أن يكون من نفس حقن التسريب الوريدي،حيث أن مدة بقاء الدواء في جسم المريض حتى تحلله تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات.

وأفيد أيضًا أن الكيتامين الموجود في جسد بيري أدى إلى التحفيز المفرط للقلب والأوعية الدموية وضيق التنفس. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك أي دليل على وجود الكحول أو الميثامفيتامين أو الكوكايين أو الهيروين أو المخدر أو الفنتانيل في دمه. لكن بحسب التقرير، فإن العوامل الأخرى التي أدت إلى وفاة بيري هي "مرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين (مسكن الألم)." وبالإضافة إلى ذلك، أفيد أنه تم العثور على أدوية طبية وحبوب متناثرة في منزله.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الممثلة جنيفر أنيستون لمجلة فارايتي إنها تراسلت مع بيري يوم وفاته. وقالت أنيستون في مقابلة: "كان سعيدا، وكان يتمتع بصحة جيدة. وتوقف عن التدخين ومارس الرياضة. كان سعيدا، هذا كل ما أعرفه".

توفي بيري نجم مسلسل "فريندز" الشهير، والذي كان يبلغ من العمر 54 عامًا وقت وفاته، في 28 أكتوبر/تشرين الأول عندما غرق في حوض استحمام ساخن بمنزله في لوس أنجلوس. في نوفمبر 2022، نشر بيري كتاب سيرته الذاتية: مذكرات/ الأصدقاء والعشاق والشيء الكبير الرهيب: Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir، والذي كشف فيه عن صراع طويل مع إدمان الكحول ومسكنات الألم. ووفقا له، فقد مكث في مراكز إعادة التأهيل 15 مرة في حياته وخضع لـ 14 عملية جراحية في بطنه.