تدهور بحالة المغنية الشهيرة سيلين ديون :"فقدت السيطرة على عضلاتها"

المغنية المشهورة مصابة بمتلازمة نادرة ولم يتم العثور على دواء فعال لها حتى الآن

بعد عام من الكشف عن إصابتها بالمتلازمة النادرة"الشخص المتيبس" قالت كلوديت شقيقة الفنانة العالمية سلين ديون خلال مقابلة مع مجلة "جورز 7" الكندية بأن شقيقتها "فقدت السيطرة على عضلاتها"، وأضافت كلوديت بأن شقيقتها تعمل جاهدة للعودة الى المسرح مسقبلا.

وقالت كلوديت خلال المقابلة "ما يفطر قلبي هو أنها كانت طوال الوقت منضبطة وعملت بجد، والدتنا دائما قالت لها : ’سوف تقومين بذلك بشكل صحيح’. في أحلامها وأحلامنا، الهدف هو العودة إلى المسرح. لكن بأي طريقة؟ ليس لدي أي فكرة".

وأضافت شقيقتها: "الأحبال الصوتية عبارة عن عضلات، والقلب عضلة أيضًا" وتابعت "نظرًا لأن المرض يصيب شخصًا واحدًا فقط من بين كل مليون شخص، فإن العلماء لم يدرسوه بعمق. يخبرنا الناس ويقولون أنهم يحبونها ويصلون من أجلها. وهي تتلقى الكثير من الرسائل الداعمة والهدايا والصلبان".

ويشار إلى أنه في آب/أغسطس الماضي قالت شقيقتها كلوديت خلال مقابلة مع الصحيفة الكندية "Le Journal de Montreal" أن المغنية الشهيرة الحائزة على الجرامي يتم الاهتمام بها من قبل شقيقة أخرى اسمها ليندا، والتي انتقلت للعيش معها في بيتها في لاس فيغاس، وإنها تستشير باحثين متخصصين في هذه المتلازمة النادرة "لم نعثر على أي دواء فعال حتى الآن، ولكن هناك أمل - وهذا هو المهم.