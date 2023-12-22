جائزة الأوسكار في دورتها 96 : الفيلم المغربي "كذب أبيض" يتأهل ضمن 15 فيلما إلى القائمة القصيرة لفئة الأفلام الروائية الدولية

سبق لفيلم "كذب أبيض" أن فاز بالنجمة الذهبية (الجائزة الكبرى) للدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وهي أول مرة تؤول فيها الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، لمخرج مغربي.

تأهل فيلم "كذب أبيض" (96 دقيقة) للمخرجة المغربية أسماء المدير للدور الثاني من التصويت في سباق النسخة الـ 96 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. وتأهل الفيلم المغربي ضمن 15 فيلما من أصل 88 فيلما، إلى القائمة القصيرة لفئة الأفلام الروائية الدولية.

وسبق لفيلم "كذب أبيض" أن فاز بالنجمة الذهبية (الجائزة الكبرى) للدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وهي أول مرة تؤول فيها الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، لمخرج مغربي.

كما حصد فيلم "كذب أبيض" الصادر في 2023، جائزتي أفضل إخراج وجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي ضمن فئة “نظرة ما”، كما توج بالجائزة الكبرى لمهرجان "سيدني".

ويروي فيلم "كذب أبيض" (2023) قصة واقعية للمخرجة أسماء، التي تذهب إلى منزل والديها في الدار البيضاء لمساعدتهما على الانتقال إلى منزل آخر. وحين شرعت في فرز كل أغراض طفولتها، عثرت على صورة ستصبح نقطة الانطلاق في تحقيق تسأل خلاله المخرجة عن كل الأكاذيب الصغيرة التي ترويها عائلتها. وشيئا فشيئا، تستكشف ذكريات حيها وبلدها.