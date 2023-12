كوب قهوة لشركة ستاربكس يتسبب بفصل مقدمة أخبار تركية، فما القصة؟

فصلت القناة التلفزيونية TGRT Haber مقدمة الأخبار التركية ملتام جواني وذلك بعد ظهور مقدمة الأخبار أثناء البث وإلى جانبها كوب قهوة لشبكة المقاهي العالمية "ستاربكس"، وتعتبر الشركة في تركيا بأنها مؤيدة لإسرائيل وذلك بعد إصدارها إدانة لحماس بسبب هجوم 7 أكتوبر في غلاف غزة.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .