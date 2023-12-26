كوب قهوة لشركة ستاربكس يتسبب بفصل مقدمة أخبار تركية، فما القصة؟

شركة "ستاربكس" تعتبر في تركيا بأنها مؤيدة لإسرائيل ووجود كوب القهوة الى جانب المذيعة أثار حساسيات

فصلت القناة التلفزيونية TGRT Haber مقدمة الأخبار التركية ملتام جواني وذلك بعد ظهور مقدمة الأخبار أثناء البث وإلى جانبها كوب قهوة لشبكة المقاهي العالمية "ستاربكس"، وتعتبر الشركة في تركيا بأنها مؤيدة لإسرائيل وذلك بعد إصدارها إدانة لحماس بسبب هجوم 7 أكتوبر في غلاف غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1738991655888269526 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ونشرت القناة التلفزيونية إدانة شديدة على تصرف مقدمة الأخبار وللمخرج الذي يعمل في القناة التلفزيونية موضحة ـأنها أوقفت التعاقد معهما، وذكر البيان :"ممنوع بتاتا على المذيعين في القناة تحت أي ظرف من الظروف تقديم نشر دعائي سرا لأي شركة كانت". وأضافت أن "القناة تدرك جيدا حساسيات الشعب التركي لكل ما يتعلق بغزة وينوي حماية هذه الحساسيات حتى النهاية".

وتعتبر شبكة "ستاربكس" في تركيا بأنها شركة مؤيدة لإسرائيل، وجاء ذلك بعد خلاف إشتعل بين العاملين وإدارة الشبكة، وذلك بعد فترة قصيرة من أحداث 7 أكتوبر واندلاع الحرب في غزة، نشرت منظمة العمال بيان دعم للفلسطينيين لم تتطرق فيه الى الضحايا الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر. وردا على ذلك قدمت إدارة الشبكة دعوة ضد المنظمة العمالية أعلنت خلالها إن الإدارة قدمت دعوى ضد المنظمة العمالية بادعاء أن أعضائها انتهكوا علامة تجارية وإن البيان أغضب زبائن الشركة وأضر بسمعتها. في المقابل قدمت المنظمة العمالية دعوى مضادة بادعاء أن الشركة تدعم "الإرهاب والعنف". وحتى أنه في تركيا وفي أنحاء العالم نشر بأن أحد كبار المسؤولين في ستاربكس يهودي وطالبوا بمقاطعتها والتظاهر ضدها.