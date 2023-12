"هتلر أفضل من ترامب": النجم البريطاني جون كليز يقارن ترامب مع الطاغية النازي

أثار الممثل الكوميدي البريطاني جون كليز، نجم فيلمي "مونتي بايثون" و"فندق فولتي"، ضجة في وقت مبكر من صباح اليوم (الأربعاء)، عندما شبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالطاغية النازي أدولف هتلر.

وأدرج كليز ذي الـ84 عاما في التغريدة بموقعه في منصة "اكس" ست نقاط والتي وفقًا لها، يعتبر هتلر أفضل من الرئيس السابق للولايات المتحدة :"1. حارب من أجل وطنه. 2. ولا مرة استخدم شاشة التلقين 3. كان لطيفا مع الكلاب. 4. لقد ألف كتبه. 5. ولا مرة لم يلعب الجولف أبدا. 6. لم يكن أحمقا كبيرا".