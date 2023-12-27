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"هتلر أفضل من ترامب": النجم البريطاني جون كليز يقارن ترامب مع الطاغية النازي

i24NEWS
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الممثل البريطاني جون كليز يحصل على جائزة "قلب سراييفو الفخري" عن "مساهمته الاستثنائية" في السينما خلال مهرجان سراييفو السينمائي الثالث والعشرين في وقت متأخر من يوم 16 أغسطس 2017.
الممثل البريطاني جون كليز يحصل على جائزة "قلب سراييفو الفخري" عن "مساهمته الاستثنائية" في السينما خلال مهرجان سراييفو السينمائي الثالث والعشرين في وقت متأخر من يوم 16 أغسطس 2017.ELVIS BARUKCIC / AFP

نجم الكوميديا البريطاني يضع عدة نقاط يقول إنه بسببها هتلر أفضل من دونالد ترامب

 

أثار الممثل الكوميدي البريطاني جون كليز، نجم فيلمي "مونتي بايثون" و"فندق فولتي"، ضجة في وقت مبكر من صباح اليوم (الأربعاء)، عندما شبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالطاغية النازي أدولف هتلر. 

وأدرج كليز ذي الـ84 عاما في التغريدة بموقعه في منصة "اكس" ست نقاط والتي وفقًا لها، يعتبر هتلر أفضل من الرئيس السابق للولايات المتحدة :"1. حارب من أجل وطنه. 2. ولا مرة استخدم شاشة التلقين 3. كان لطيفا مع الكلاب. 4. لقد ألف كتبه. 5. ولا مرة لم يلعب الجولف أبدا. 6. لم يكن أحمقا كبيرا". 

https://twitter.com/i/web/status/1739815081951850568

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كما استعرض كليز في التغريدة خمسة بنود مفادها أن ترامب أفضل من هتلر، لكنه أشار الى اثنين منها فقط وهي :" 1. هو لم يرتكب إبادة جماعية. 2. لديه شعر أجمل". المنشور المثير للجدل تلقى أكثر من مليون مشاهدة وآلاف الردود لمستخدمين مذهولين. ورد أحدهم على كليز قائلا "كليهما طريقة مشي سخيفة،كإعادة صياغة لإحدى مسرحيات مونتي بايثون التمثيلية. 

https://twitter.com/i/web/status/1739816011346681963

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