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  • الاسم "محمد" لا زال متصدرا والأكثر انتشارا بين أسماء المواليد الجدد في إسرائيل

الاسم "محمد" لا زال متصدرا والأكثر انتشارا بين أسماء المواليد الجدد في إسرائيل

i24NEWS
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طفل حديث الولادة يرتدي زي الدب الأبيض وينام في 24 نوفمبر 2018
طفل حديث الولادة يرتدي زي الدب الأبيض وينام في 24 نوفمبر 2018Chen Leopold/Flash90

رغم انه لا زال الاكثر انتشارا الا انه في اتجاه تنازلي مقارنه في بداية سنوات الألفين

لا زال الاسم محمد يتصدر أسماء الأطفال الجدد في إسرائيل والاسم الأكثر انتشارا بين الأطفال المسلمين منذ عدة سنوات، الا أنه في اتجاه تنازلي نسبي من سدس الأولاد المسلمين بأوائل سنوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الى الثمن في عام 2022.  

وذكرت معطيات دائرة الاحصاء المركزية أنه في عام 2022، تم تسمية 2418 ولدًا في إسرائيل باسم محمد. الاسم الثاني الأكثر شيوعًا هو آرييل، أُطلق على 2088 طفلًا، وكان الاسم الثالث هو يوسف حيث أطلق على 2007 بينهم 1250 طفل يهودي والباقي من المسلمين والدروز والمسيحيين.  

الاسم الأكثر انتشارا بين البنات المسلمات اللواتي ولدن عام 2022 كان مريم وأطلق على 484 طفلة وكان الاسم شام الثاني واطلق على 290 طفلة في حين اطلق اسم ليان على 283 طفلة- ويأتي بعدهم الاسم :لين، ميلا، ملك، ماريا، نور، الين. 

وكان الاسم الأكثر انتشارا في عام 2022 بين المولودات الجدد من البنات اليهوديات اسم "ابيجيل" والذي اطلق على 1284 طفلة، بينما الاسم تمار كان الثاني وأطلق على 1.147 طفلة، ويأتي بعدة اسم ايالا بالمكان الثالث مع 1.135 اسم. 

في حين أن الاسم دافيد يتصدر أسماء الأطفال الجدد من البنين وأطلق على 1,710 طفل عام 2022، ويأتي بعده الاسم ارئيل اطلق على 1404 طفل ولافي على 1332 طفل. 

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