الاسم "محمد" لا زال متصدرا والأكثر انتشارا بين أسماء المواليد الجدد في إسرائيل

رغم انه لا زال الاكثر انتشارا الا انه في اتجاه تنازلي مقارنه في بداية سنوات الألفين

لا زال الاسم محمد يتصدر أسماء الأطفال الجدد في إسرائيل والاسم الأكثر انتشارا بين الأطفال المسلمين منذ عدة سنوات، الا أنه في اتجاه تنازلي نسبي من سدس الأولاد المسلمين بأوائل سنوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الى الثمن في عام 2022.

وذكرت معطيات دائرة الاحصاء المركزية أنه في عام 2022، تم تسمية 2418 ولدًا في إسرائيل باسم محمد. الاسم الثاني الأكثر شيوعًا هو آرييل، أُطلق على 2088 طفلًا، وكان الاسم الثالث هو يوسف حيث أطلق على 2007 بينهم 1250 طفل يهودي والباقي من المسلمين والدروز والمسيحيين.

الاسم الأكثر انتشارا بين البنات المسلمات اللواتي ولدن عام 2022 كان مريم وأطلق على 484 طفلة وكان الاسم شام الثاني واطلق على 290 طفلة في حين اطلق اسم ليان على 283 طفلة- ويأتي بعدهم الاسم :لين، ميلا، ملك، ماريا، نور، الين.

وكان الاسم الأكثر انتشارا في عام 2022 بين المولودات الجدد من البنات اليهوديات اسم "ابيجيل" والذي اطلق على 1284 طفلة، بينما الاسم تمار كان الثاني وأطلق على 1.147 طفلة، ويأتي بعدة اسم ايالا بالمكان الثالث مع 1.135 اسم.

في حين أن الاسم دافيد يتصدر أسماء الأطفال الجدد من البنين وأطلق على 1,710 طفل عام 2022، ويأتي بعده الاسم ارئيل اطلق على 1404 طفل ولافي على 1332 طفل.