باسم يوسف ينقذ الإعلامي عماد الدين أديب من "الموت"

تعرض الإعلامي عماد الدين أديب لوعكة صحية أدت إلى توقف نبض قلبه لمدة دقيقة كاملة خلال مشاركته في أحد المؤتمرات بدولة الإمارات، بحسب ما كشف شقيقه الإعلامي عمرو أديب، مشيرا إلى أن النجم المصري الطبيب باسم يوسف تدخل وأنقذ حياته بعمل إسعافات أولية له.

وكشف عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع على "MBC مصر"، عن تفاصيل الواقعة حيث أكد أن شقيقه "عماد أديب شارك في أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي، وكان يدير جلسة طرح فيها سؤالا قال فيه إنه قد يتعرض لأزمة قلبية إن لم يعرف الإجابة"، مردفا "بعد هذه الجملة تعرض أخي لشبه أزمة قلبية".

وبعد انتهاء جلسة الحوار بدقائق، تبادل عماد الدين أديب الأحاديث مع الكوميدي باسم يوسف، الذي لاحظ بوادر أزمة قلبية عليه حيث كان يتصبب عرقاً، فطلب -كونه طبيباً وجراح قلب سابقاً- نقله إلى المستشفى بشكل فوري، وتم ذلك خلال دقائق.