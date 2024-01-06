باسم يوسف ينقذ الإعلامي عماد الدين أديب من "الموت"

تعرض الإعلامي عماد الدين أديب لوعكة صحية أدت إلى توقف نبض قلبه لمدة دقيقة كاملة خلال مشاركته في أحد المؤتمرات بدولة الإمارات، بحسب ما كشف شقيقه الإعلامي عمرو أديب، مشيرا إلى أن النجم المصري الطبيب باسم يوسف تدخل وأنقذ حياته بعمل إسعافات أولية له.

وكشف عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع على "MBC مصر"، عن تفاصيل الواقعة حيث أكد أن شقيقه "عماد أديب شارك في أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي، وكان يدير جلسة طرح فيها سؤالا قال فيه إنه قد يتعرض لأزمة قلبية إن لم يعرف الإجابة"، مردفا "بعد هذه الجملة تعرض أخي لشبه أزمة قلبية".

وبعد انتهاء جلسة الحوار بدقائق، تبادل عماد الدين أديب الأحاديث مع الكوميدي باسم يوسف، الذي لاحظ بوادر أزمة قلبية عليه حيث كان يتصبب عرقاً، فطلب -كونه طبيباً وجراح قلب سابقاً- نقله إلى المستشفى بشكل فوري، وتم ذلك خلال دقائق.

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كما بين عمرو أديب في حديثه أن سيارة إسعاف مجهزة للحالات الطارئة مجهزة لهذه الحالات كانت متواجدة في مقر المنتدى، وتم نقل عماد أديب إلى مستشفى راشد في دبي خلال 7 دقائق.

وقام مدير المستشفى بنفسه بإنعاش قلب عماد الدين أديب، مبيناً أن الشريان كان مغلقا بنسبة 100 في المائة، بحسب عمرو أديب، وقال "سأشكر أصدقاء مصريين كانوا متواجدين لإنقاذ أخي، منهم الدكتور باسم يوسف".

وأوضح عمرو أديب أن باسم يوسف النجم المعروف هو طبيب بالأصل حيث قام على الفور بمساعدة شقيقي بإجراء إسعافات أولية، مبيناً أنه هو من قال إنه يجب نقله للإسعاف، مضيفا أن باسم يوسف كان برفقة عماد الدين أديب في سيارة الإسعاف، وكان يطمئن عليه في كل مرة.

وتابع "علاقتي مع باسم ليست جيدة، ولكن أكن له كل الاحترام على اللي عمله، والجدعنة والشهامة لا تقدر بثمن".