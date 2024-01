في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الـ81 الذي أقيم في هوليوود، فازت دافين جوي راندولف بجائزة الممثلة المساعدة عن دورها في فيلم "Staying for the Holiday" الذي سيصل إلى إسرائيل الشهر المقبل، كما فاز روبرت داوني جونيور بجائزة الممثل المساعد عن دوره في "أوبنهايمر".

وفازت نجمة فيلم "Nerves" إيلي وونغ بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم تلفزيوني، كما فاز شريكها النجم ستيفن يون بجائزة أفضل ممثل. وحصلت إليزابيث ديبيكي، التي لعبت دور الأميرة ديانا في مسلسل "The Crown"، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي. وارتدت جاي سميث كاميرون، التي تم ترشيحها عن فئة دورها في فيلم "الورثة"، شريطا أصفر على طية صدر السترة من فستانها، وهو ما يرتبط بالنضال من أجل إعادة المختطفين.

AP Photo/Chris Pizzello

وفي الفئة المرموقة في حفل جولدن جلوب الـ81، فاز فيلم "أوبنهايمر" بجائزة أفضل فيلم درامي. وفاز الممثل الرئيسي في جائزة موسيقية أو كوميدية للمخرج بول جياماتي عن دوره في فيلم "Staying for the Holiday"، وحصل فيلم "Such Poor People" على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي، وحصل فيلم "The Bear" على جائزة أفضل فيلم.

وفاز بجائزة المسلسل الكوميدي وجائزة المسلسل القصير أو المختارات "نيرفز". حصلت ليلي جلادستون، أول أمريكية أصلانية في التاريخ تفوز بجائزة جولدن جلوب، على جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم The Moonflower Killers للمخرج مارتن سكورسيزي.