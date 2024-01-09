بعد اتهامه ببيع تراث أم كلثوم لشركة إسرائيلية.. محسن جابر يؤكد ملكيته لتراث

كشف المنتج محسن جابر حقيقة ملكية شركته "ستار" لحقوق ملكية أغاني أم كلثوم وتراثها بعد أن اتهمته جيهان الدسوقى، حفيدة الفنانة الراحلة، ببيعه أغانى كوكب الشرق لإسرائيل وتم استغلال بعض الأغانى دون علم الورثة.

وكانت حفيدة الفنانة الراحلة قد قالت في برنامج الحدث اليوم : "شركة عالم الفن تبيع حقوق استغلال أغانٍ لكوكب الشرق إلى إسرائيل، والأمر يحزن، التراث يشوه، وأم كلثوم مش قليلة، والموضوع غير مقتصر على الجانب المادي فقط".

وردا على اتهاماتها، أشار المنتج محسن جابر في مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب إلى أنه "اشترى حقوق الملكية من جميع الورثة بعد انتهاء عقد توزيع شركة "صوت القاهرة" لأغاني أم كلثوم مع الورثة، عقب وفاة "كوكب الشرق".

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وقال المنتج، إن "أم كلثوم هي المالكة لحقوق ملكية أغانيها، حيث إنها كانت المنتجة الوحيدة لأغانيها ولم تنتج لها شركة "صوت القاهرة"، كاشفاً عن عقود تنازلات لأغاني أم كلثوم من عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم الموسيقار رياض السنباطي.

وأضاف قائلا: "لم أمتلك 30 في المئة فقط من حقوق ملكية أغاني أم كلثوم كما ادّعى الكاتب مدحت العدل؛ رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، بل اشتريت حصص جميع ورثة أم كلثوم عقب انتهاء تعاقد توزيع أغاني "كوكب الشرق" مع شركة "صوت القاهرة".

وأردف، "الحكاية إن أم كلثوم أعطت شركة محمد فوزي حقوق توزيع أغانيها، وبعد تأميم شركته انتقل عقد التوزيع الى شركة "صوت القاهرة"، وبعد وفاة أم كلثوم وانتهاء التعاقد مع شركة "صوت القاهرة" كنت قاعد مع محمد الحفناوي أحد الورثة وسألني كمحسن جابر تساوي كام؟؟ فعرفت إنه بيبيع، ولأني بحب الموسيقى قولتله أنا شاري، واشتريت من الورثة بنسبة مئة في المئة"