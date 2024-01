بعد رحيلها الصادم قبل أشهر، الإعلان عن سبب وفاة المغنية الايرلندية الشهيرة سينيد اوكونور

صدم العالم في تموز/يوليو الماضي بعد وفاة المغنية المحبوبة والشهيرة سينيد اوكونور عن جيل 56 عاما فقط بصورة مفاجئة، وكشف حاليا تقرير التشريح بعد الوفاة والذي نشر لأول مرة علنيا، وذكر فيه أن اوكونور رحلت عن عالمنا "لأسباب طبيعية".

