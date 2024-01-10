بعد رحيلها الصادم قبل أشهر، الإعلان عن سبب وفاة المغنية الايرلندية الشهيرة سينيد اوكونور

صدم العالم في تموز/يوليو الماضي بعد وفاة المغنية المحبوبة والشهيرة سينيد اوكونور عن جيل 56 عاما فقط بصورة مفاجئة، وكشف حاليا تقرير التشريح بعد الوفاة والذي نشر لأول مرة علنيا، وذكر فيه أن اوكونور رحلت عن عالمنا "لأسباب طبيعية".

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وفاة اوكونور كانت مأساوية وغامضة بالنسبة لكثيرين، حيث عانت على مدار سنوات طويلة من صعوبات مختلفة في حياتها وبشكل أساسي خلال السنوات العشر الأخيرة حيث عانت من صحة نفسية غير مستقرة خصوصا بعد وفاة ابنها الشاب (17). وعاشت الفترة قبل وفاتها في مسقط رأسها ايرلندا، وفي لندن.

وعثر على اوكونور ميته بمنزلها جنوب لندن في 26 تموز/يوليو، وقالت عائلة أوكونور بعد معرفة النبأ: "عائلتها وأصدقاؤها حزينون، ويطالبون بالخصوصية في هذا الوقت العصيب". وأشاد رئيس أيرلندا مايكل هيغينز بالمغنية الأيرلندية الراحلة قائلاً: "كان رد فعلي الأول عند سماع نبأ وفاة سينيد هو تذكر صوتها المميز والمذهل. ما برز في جميع تسجيلاتها وعروضها هو أصالتها، الالتزام بالغناء ولمعنى الأغنية كان كاملاً ". وقدم الرئيس هيغينز تعازيه لجون والد أوكونور وبقية أفراد أسرتها المكلومة.

وفي عام 2018، أعلنت اعتناقها الإسلام وأن اسمها شهداء داويت. وغردت في ذلك الوقت: "أعلن أنني فخورة بكوني مسلمة. وهذه نتيجة طبيعية لأي رحلة لاهوتية ذكية. كل الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام، مما يجعل بقية الكتب المقدسة غير ضرورية. سأطلق على نفسي اسمًا آخر الآن، وهو شهداء"

فُقد نجل أوكونور في بداية شهر يناير/كانون الثاني 2021، وبعد يومين من نشر إعلان اختفائه تم العثور عليه بالفعل ميتًا.وتوسلت المغنية في حينه إلى ابنها ألا يؤذي نفسه، وغردت له قائلة: "أنت قلبي، ارجوك لا تجعله يتوقف عن النبض". على الرغم من أنها طلبت وأرادت ابنها الحبيب على قيد الحياة، إلا أن ذلك لم يساعد.

واجهت المغنية الأسطورية صعوبة في التعامل مع فقدان ابنها الصغير، وقبل حوالي عام ألغت جميع عروضها وأشار موقعها الرسمي بأن ذلك بسبب الصعوبة النفسية التي تواجهها بعد فقدان ابنها وانها نصحت بأخذ اجازة حتى نهاية العام.