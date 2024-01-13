الأمازيغ يحتفلون بالسنة الجديدة 2974 ..مناسبة للافتخار بالجذور وتجديد المطالب الحقوقية

يحتفل الأمازيغ ابتداء من يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين القادم بحلول السنة الأمازيغية الجديدة بقدوم العام الأمازيغي الجديد 2974. وأصبحت هذه السنة عطلة وطنية رسمية في المغرب والجزائر ومناسبة لإحياء الثقافة والهوية الأمازيغية.

AP Photo/Mosa'ab Elshamy

وتنتشر في الأسواق الشعبية أنواع من الحلويات وتقدم أطباق عريقة في أجواء احتفالية كبيرة بالرقصات والأهازيج التي يعود بعضها لفترة ما قبل الإسلام ووصول العرب إلى شمال افريقيا. ولأن السنة الأمازيغية تحل في بداية التقويم الزراعي، يستقبلها المحتفلون بروح التفاؤل بسنة منتجة على جميع الأصعدة.

وتتعدد الروايات حول أصل السنة الأمازيغية، منها تخليد ذكرى انتصار الملك الأمازيغي "شاشناق" على الفرعون المصري "رمسيس الثاني" في مصر في المعركة التي وقعت على ضفاف النيل ﺳﻨﺔ 950 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ.

وككل سنة يستغل الأمازيغ السنة الأمازيغية الجديدة للمطالبة بحقوقهم اللغوية والثقافية التي أنكرتها حكومات بلدانهم لقرون. ففي الجزائر تم الاعتراف رسميا باللغة الأمازيغية كلغة وطنية دون مساواتها بالعربية أوائل العام 2002 بمبادرة من الرئيس بوتفليقة وبموافقة برلمانية. أما في المغرب فجاء الاعتراف في الإصلاح الدستوري لعام 2011.

AP Photo/Fateh Guidoum

وفي هذا الصدد يقول الباحث المغربي في الثقافة الامازيغية مصطفى في حديث لI24New بأن المسار لم يكتمل بعد. ويوضح ذلك قائلا: " لكن المسار لا يزال طويلا من أجل أن تأخذ الأمازيغية المكانة التي تستحقها، فمن أجل إعطاء لمحة للمنجز نأخذ مجال التعليم على سبيل المثال لا الحصر، حيث لا زلنا لم نحقق بعد تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في السلك الابتدائي وحده بعد مرور 20 سنة".

وبينما تحقق بعض منها في الجزائر والمغرب لا يزال الأمازيغ في تونس والجزائر وصحراء سيوة بمصر والطوارق في بلدان الساحل يكافحون من أجلها. ويشكو الأمازيغ في شمال افريقيا من المحاولات المتواصلة من قبل الإسلاميين والقوميين لطمس هويتهم، من خلال الدفاع عن سياسة التعريب ورفض تدريس اللغة الأمازيغية. في هذا الصدد يقول مصطفى مروان في حوار مع I24News: "بعد الاستقلال بدأت الهوة تتسع بين من يتحدث الدارجة "العربية" والآخر الأمازيغي الذي يجب أن يتكلم فقط العربية دون سواها، وأي خروج عن ذلك فهو تفريق للأمة ومخالفة لشرع الله ونزوح نحو الكفر والتنصير ويراها من القوالب التي غلف بها التعريب الايديولوجي القسري".

ولا يزال الأمازيغ يكافحون من أجل رفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية، ودمج اللغة الأمازيغية في الإعلام الحكومي واعتماد اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية خصوصا في المناطق ذات الأغلبية الأمازيغية. وتعيش أكبر نسبة من الأمازيغ في المغرب والجزائر وبلدان الساحل، إضافة إلى المقيمين في أوروبا.

AP Photo/Mosa'ab Elshamy

AP Photo/Fateh Guidoum