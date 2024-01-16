"Succession" و"The Bear" يفوزان بأفضل عمل في حفل توزيع جوائز إيمي 2024

بعد أربعة أشهر من الإضرابات التي هزت عالم السينما والتلفزيون في هوليوود، أقيم حفل توزيع جوائز إيمي مساء الاثنين في لوس أنجلوس. وحقق المسلسلان التلفزيونيان «الخلافة» و«الدب» الفوز بالصدارة، بلا منازع. وفاز الموسم الأخير من «الخلافة» للمرة الثالثة، بعد 2020 و2022، بجائزة أفضل مسلسل درامي، إضافة إلى ست جوائز أخرى حصدها خلال الأمسية.

AP Photo/Ashley Landis

كما فاز ممثلو المسلسل بمعظم جوائز الأداء الدرامي: أفضل ممثل لكييران كولكين وأفضل ممثلة لسارة سنوك وأفضل دور مساعد لماثيو ماكفادين. وفازت جينيفر كوليدج بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "The White Lotus".

AP Photo/Ashley Landis

فاز فيلم The Bear"، وهو اكتشاف جديد في المشهد التلفزيوني الأمريكي، بست جوائز. فاز في موسمه الأول، الذي يتعمق في الكواليس المضطربة لأحد مطاعم شيكاغو، بجائزة أفضل فيلم كوميدي، بالإضافة إلى جائزة أفضل إخراج وكتابة. مثل "Succession" في فئة الدراما، فاز ممثلو "The Bear" بمعظم الجوائز في فئة الكوميديا: أفضل ممثل لجيريمي ألين وايت، وأفضل ممثلة مساعدة لآيو إديبيري وأفضل ممثل مساعد لإيبون موس-باتراش.

AP Photo/Ashley Landis

مسلسل "Abbott Elementary" هو المسلسل الوحيد الذي ظهر إلى جانب "Succession" و"The Bear". مسلسل وثائقي ساخر عن نقص الموارد في مدرسة ابتدائية ذات أغلبية أمريكية من أصل أفريقي في فيلادلفيا، توجت البطلة التي لعبت دورها كوينتا برونسون بجائزة أفضل ممثلة.

AP Photo/Ashley Landis

ومن جملة من حققوا فوزا بارزا في الحفل: فاز المنتج بن وينستون بجائزة إيمي لأفضل فيلم متنوع خاص، لإنتاج بث الأداء المباشر لإلتون جون في ملعب دودجر. وتسلم جائزته وهو يرتدي الشريط الأصفر كدليل على دعم رهائن حماس.

AP Photo/Chris Pizzello

علماً أنه قبل بدء الحفل، تم التقاط صورة للممثل الإنجليزي المصري خالد عبد الله، الذي لعب دور دودي الفايد في مسلسل "التاج"، ومعه عبارة "لن يحدث مرة أخرى" على كفه اليسرى. عبد الله، الذي يدين إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، شارك إلى جانب ممثلين مثل سوزان ساراندون في شريط فيديو يدعم الإجراءات ضد إسرائيل في محكمة لاهاي. خلال العرض الأول للموسم الأخير من مسلسل "The Crown" في تشرين الثاني/نوفمبر، تم تصوير عبد الله وهو يحمل عبارة "أوقفوا إطلاق النار الآن".