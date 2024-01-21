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إعتزال النجم الكبيرعادل إمام الفن يصدم جمهوره ومعجبيه

خلال السنوات الأربع الأخيرة طاردت شائعات النجم الكبير حول وضعه الصحي، الا أن شقيقه نفاها كل الوقت

i24NEWS
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ملف - في هذه الصورة الأرشيفية ليوم الأحد، 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، الممثل السينمائي والكوميدي المصري عادل إمام، على اليمين، يسير مع الممثلة المصرية ليلى علوي، على اليسار، خلال حفل استقبال السجادة الحمراء لمهرجان دبي السينمائي الدولي الثاني في دبي
ملف - في هذه الصورة الأرشيفية ليوم الأحد، 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، الممثل السينمائي والكوميدي المصري عادل إمام، على اليمين، يسير مع الممثلة المصرية ليلى علوي، على اليسار، خلال حفل استقبال السجادة الحمراء لمهرجان دبي السينمائي الدولي الثاني في دبيAP Photo/Aziz Shah, File

ــأكد رامي إمام نجل النجم الكبير عادل إمام ما تناقلته وسائل إعلام مصرية عن اعتزال والده الفن بعد سنوات طويلة حافلة بالعطاء والأعمال الفنية الكبيرة بين السينما والدراما والمسرح. 

AP Photo/Ibrahim Ezzat
الممثلان المصريان محمود ياسين، يمين، وعادل إمام، الثاني على اليمين، يحضران جنازة الممثل المصري المعروف نور الشريف في مسجد الشرطة بالقاهرة، مصر، الأربعاء 12 أغسطس 2015AP Photo/Ibrahim Ezzat

هذا وأكد نجل الزعيم على هامش إحدى الفعاليات الفنية أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية مع أبناؤه وأحفاده، لافتا أن والده يتمتع بصحة جيدة. 

ويشار الى أن آخر ظهور كان للفنان الكبير بعد تقديمه مسلسل "فالنتينو" واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وإنه يواجه صعوبة بتقديم أعمال جديدة، إلا أن شقيقه عصام إمام دائما يدحض هذه الشائعات ويؤكد أن الزعيم سيعود بعمل جديد الى الساحة الفنية، يقوم بالتحضير له بصحبة ابنه محمد إمام، والآن يعود نجله رامي إمام ويؤكد اعتزال والده الفن وتفرغه للحياة العائلية. 

الفنان الكبير من مواليد 17 أيار/مايو 1940، و ظهر الزعيم في أيار/مايو الماضي في مجموعة صور خاصة نشرها مدير أعماله عادل سليمان ، خلال الاحتفال في عيد ميلاده الـ83 ، حيث احتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل من المقربين. 

ويعتبر الزعيم أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والعالم، حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي اختلطت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية. 

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