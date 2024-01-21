إعتزال النجم الكبيرعادل إمام الفن يصدم جمهوره ومعجبيه

ــأكد رامي إمام نجل النجم الكبير عادل إمام ما تناقلته وسائل إعلام مصرية عن اعتزال والده الفن بعد سنوات طويلة حافلة بالعطاء والأعمال الفنية الكبيرة بين السينما والدراما والمسرح.

AP Photo/Ibrahim Ezzat

هذا وأكد نجل الزعيم على هامش إحدى الفعاليات الفنية أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية مع أبناؤه وأحفاده، لافتا أن والده يتمتع بصحة جيدة.

ويشار الى أن آخر ظهور كان للفنان الكبير بعد تقديمه مسلسل "فالنتينو" واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وإنه يواجه صعوبة بتقديم أعمال جديدة، إلا أن شقيقه عصام إمام دائما يدحض هذه الشائعات ويؤكد أن الزعيم سيعود بعمل جديد الى الساحة الفنية، يقوم بالتحضير له بصحبة ابنه محمد إمام، والآن يعود نجله رامي إمام ويؤكد اعتزال والده الفن وتفرغه للحياة العائلية.

الفنان الكبير من مواليد 17 أيار/مايو 1940، و ظهر الزعيم في أيار/مايو الماضي في مجموعة صور خاصة نشرها مدير أعماله عادل سليمان ، خلال الاحتفال في عيد ميلاده الـ83 ، حيث احتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل من المقربين.

ويعتبر الزعيم أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والعالم، حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي اختلطت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.