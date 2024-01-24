الفيلم الإسرائيلي "رسالة إلى خنزير" مرشح لجائزة الأوسكار

حصل فيلم "رسالة إلى خنزير " ، للمخرجة الإسرائيلية تال كانتور، اليوم الثلاثاء، على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير. ويوصف الفيلم على الموقع الإلكتروني لأكاديمية السينما الإسرائيلية: "في يوم ذكرى ، يقرأ أحد الناجين من المحرقة رسالة إلى الخنزير الذي أنقذ حياته. طالبة صغيرة تسمع شهادته في الفصل، تغرق في حلم مظلم ... في أعماق اللاوعي، حيث يتشوش الخط الفاصل بين الحيوان والإنسان، تواجه أسئلة كبيرة حول الهوية ونقل الصدمة الجماعية والرحمة ".

فاز الفيلم في عام 2022 "رسالة إلى خنزير" على جائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان "اوفير" الإسرائيلي وجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في مهرجان القدس السينمائي. والترشيح الحالي هو أول ترشيح لإسرائيل للجائزة منذ عام 2021.

وفي الوقت نفسه، حصل فيلم دراما السيرة الذاتية للمخرج كريستوفر نولان "أوبنهايمر" على 13 ترشيحًا للجائزة، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج وممثل رئيسي (سيليان ميرفي) وممثلة مساعدة (إميلي بلانت) وممثل مساعد (روبرت داوني جونيور). وحصل فيلم «Such Poor People» للمخرج يورجوس لانثيموس على 11 ترشيحًا، وفيلم «Killers of the Moonflower» للمخرج مارتن سكورسيزي على 10 ترشيحات.

في حين حصل فيلم "باربي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الصيف الماضي على ثمانية ترشيحات فقط، بما في ذلك أفضل فيلم وممثلة مساعدة (أمريكا فيريرا) وممثل مساعد (ريان جوسلينج). ولم تحصل مخرجة الفيلم جريتا جيرويج على ترشيح في فئة الإخراج، وأيضا نجمة الفيلم والمنتجة مارجوت روبي التي لم تترشح في فئة الممثلة الرئيسية. في الوقت نفسه، حصل فيلم "غولدا" للمخرج الإسرائيلي غاي ناتيف الحائز على جائزة الأوسكار، على ترشيح واحد في الحفل، عن فئة أفضل مكياج. ويعقد حفل توزيع جوائز الأوسكار في 10 آذار/مارس في هوليود.