لماذا البيت الأبيض منزعج من انتشار "صور إباحية" للمغنية الشهيرة تايلور سويفت؟

أعرب البيت الأبيض عن انزعاجه من انتشار صور إباحية مزيفة على الانترنت لمغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت، ووصف اللقطات التي تم تداولها بشكل واسع بأنها "مثيرة للقلق للغاية".

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السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيبر اعتبرت في مؤتمر صحافي إن لشركات التواصل الاجتماعي "دور مهم تلعبه في تطبيق قواعدها الخاصة" لمنع انتشار مثل هذه المعلومات المضللة. وتابعت "هذا أمر مقلق للغاية، لذلك سنفعل ما في وسعنا للتعامل مع هذه القضية"، وتابعت أنه "يجب على الكونغرس اتخاذ إجراء تشريعي بشأن هذه القضية".

جاء هذا البيان على خلفية انتشار صور إباحية مزيفة لنجمة البوب الشهيرة سويفت، ويعتقد أنها زيفت باستخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وتم هذا الأسبوع مشاهدة الصور ملايين المرات".

المتحدثة باسم البيت الأبيض اعتبرت أن التراخي في تطبيق القانون ضد الصور المفبركة للمغنية الشهيرة يؤثر في كثير من الأحيان بشكل غير متناسب على النساء، واضافت "بينما تتخذ شركات وسائل التواصل الاجتماعي قراراتها المستقلة حول إدارة المحتوى، فإننا نعتقد أن لديها دورا مهما تلعبه بتطبيق لوائحها الخاصة لمنع انتشار المعلومات المضللة والصور الإباحية المفبركة لأشخاص حقيقيين".