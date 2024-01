كتاب مصري جديد يتناول شخصية أبو عبيدة

يُعرض في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة، الذي يقام هذه الأيام، كتاب جديد يتناول الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس والملقب باسم أبو عبيدة.

والكتاب من تأليف الأديب المصري سيد داوود المتاني. ووصف ابو عبيدة في غلاف الكتاب بأنه "قائد سلاح الحرب الإعلامية" ويحمل الغلاف صورته.