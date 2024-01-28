كتاب مصري جديد يتناول شخصية أبو عبيدة

يُعرض في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة، الذي يقام هذه الأيام، كتاب جديد يتناول الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس والملقب باسم أبو عبيدة.

والكتاب من تأليف الأديب المصري سيد داوود المتاني. ووصف ابو عبيدة في غلاف الكتاب بأنه "قائد سلاح الحرب الإعلامية" ويحمل الغلاف صورته.

https://twitter.com/i/web/status/1751629709849288871 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتوضح الصفحة الخلفية من الكتاب كيف حول أبو عبيدة الكلمات الى "سلاح فتاك ضد العدو من جهة ومن جانب آخر كيف تعرز كلماته الأمل للذين نزحوا من بيوتهم".

واستعرض الكتاب في جناح دار نشر ببلومنيا للنشر والتوزيع، في صالة 2 (A35)، وصدر الكتاب في طبعته الأولى عام 2024، ومؤلف الكتاب من مدينة الأقصر وخريج كلية الحقوق، وكان تصدر التريند في عام 2020 بالدور الـ51 من معرض الكتاب بسبب روايته "خطيبتي العذراء حامل"،بعد الهجوم على عنوان الرواية.

ولطالما أثارت شخصية أبو عبيدة التساؤلات حول هويته لظهوره كل الوقت مقنعا وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي كشف قبل فترة هويته وقال إنه حذيفة الكحلوت.