المغرب: قريبا سيبدأ تصوير فيلم هوليودي "راوئي" عن حياة يسوع بمشاركة ممثلين إسرائيليين

سيبدأ قريبا في المغرب تصوير فيلم هوليودي يشارك فيه ممثلون إسرائيليون، حسب معلومات نقلها موقع"ماكوط الإخباري الإسرائيلي، وسيتم تصوير الفيلم الروائي، الذي يتمحور حول حياة يسوع، في عدة مواقع في المغرب يُحظر على طاقم الفيلم الكشف عنها، وذلك لحماية الممثلين الإسرائيليين.

منذ بداية الحرب، قامت مديرية الأمن الوطني في الواقع برفع مستوى التحذير للإسرائيليين المسافرين إلى المغرب، مما أجبر الإنتاج على وضع الممثلين تحت حماية عالية. ومن بينهم أوري بفيفر ونوا كوهين، اللتين نشرتا مقطع فيديو على إنستغرام يظهرانهما في البلاد، لكن من دون تحديد موقعهما.

وقالت مصادر قريبة من إنتاج الفيلم لموقع "ماكو" "يُمنعون من مشاركة الموقع والإعلان عن مكان تواجدهم حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر"وتابع "يحظر عليهم مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي، ناهيك عن موقع التقاط الصور الخاصة بهم"

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، شهد المغرب العديد من المظاهرات الشعبية المطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول المنصرم، حيث تجمع 10 آلاف شخص في العاصمة الرباط للتنديد بـ "حرب الإبادة في غزة"، فضلاً عن استئناف علاقات مع إسرائيل.