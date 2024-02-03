وفاة الممثل كارل ويذرز نجم سلسلة أفلام "روكي" عن عمر ناهز 76 عاما

توفي الممثل الأمريكي كارل ويذرز، الذي لعب بشكل خاص في أفلام "روكي" و"بريداتور" و"ذا ماندالوريان"، عن عمر ناهز 76 عاما.

وقالت عائلة ويذرز الممثل الشهير إثر وفاته: "يغمرنا حزن عميق ونحن نعلن وفاة كارل ويذرز"، مشيرة ؤلى أن "ويذرز توفي الخميس بسلام في أثناء نومه"

وأضافت رسالة عائلته: "كان كارل رجلاً استثنائياً عاش حياة غير عادية"، وأردفت أنه "من خلال مساهماته في السينما والتلفزيون والفن والرياضة، ترك بصمة لا تمحى، وقد حظي بالتقدير في جميع أنحاء العالم وستبقى ذكراه عبر الأجيال.

واختتمت الرسالة: “لقد كان أخاً وأباً وجداً وشريكاً وصديقاً”.

وكان الراحل قد إشتهر بدور "Apollo Creed" في سلسلة روكي، بالإضافة إلى دوره في الفيلم الكوميدي "Happy Gilmore" لآدم ساندلر، كما كانت له أدوار في أكثر من 75 فيلما وبرنامجا تلفزيونيًا.