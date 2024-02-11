تقرير: بيع نصف كتالوج أغاني مايكل جاكسون بصفقة ضخمة، هذه تفاصيلها

أتمت شركة التسجيلات"سوني ميوزيك جروب" صفقة لشراء نصف حقوق الكتالوج الموسيقي للأسطورة مايكل جاكسون المقدرة بـ 1.2 مليار دولار على الأقل. جاء وفقا لما أوردته مجلة "بيلبورد" الأميركية الليلة الماضية. وفقًا للتقرير، ستدفع شركة سوني ما لا يقل عن 600 مليون دولار فيما يُعتقد أنها أكبر صفقة حقوق نشر على الإطلاق لفنان واحد مع شركة تسجيل.

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة للمجلة إنه بالإضافة إلى حقوق نصف كتالوج الأغاني التي كتبها جاكسون ولحنها، فإنها تتضمن أيضًا حقوق للعناوين الموسيقية المملوكة لشركة Mijac، بما في ذلك الأغاني الناجحة التي كتبها أو أداها جيري لي لويس، جاكي ويلسون، كيرتس مايفيلد، راي تشارلز، بيرسي سليدج وغيرهم. ومع ذلك، فهي لا تشمل عائدات مسرحية MJ الموسيقية التي عرضت في برودواي أو غيرها من العروض المسرحية التي تستخدم موسيقى جاكسون.

وانخرطت شركة "سوني" بعدد هام من صفقات شراء كتالوج الموسيقى، أولها شراء كتالوج موسيقى بروس سبرينغستين مقابل 500 مليون دولار، وهي الصفقة التي تم الإعلان عنها في كانون ثاني/ديسمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، دفعت الشركة ما بين 150 إلى 200 دولار مليون دولار للكتالوج الموسيقى لبوب ديلان في كانون ثاني/يناير 2022.

وافادت مجلة "فاريتي" العام الماضي، أن من المتوقع أن تقوم شركة "سوني" بشراء نصف حقوق الكتالوج الموسيقي لجاكسون بمبلغ يقدر ما بين 800 حتى 900 مليون دولار، ويتضح حاليا ان قيمة كتالوج جاكسون الموسيقي ارتفعت العام الماضي.ويشار الى أن أسطورة البوب توفي قبل 15 عاما بجيل 50 فقط، تاركا وراءه أحد أكبر الكتالوجات الموسيقية الأكثر ربحية في التاريخ. على سبيل المثال ألبومه السادس Thriller الصادر في عام 1982 هو الألبوم الأكثر مبيعا على الإطلاق.