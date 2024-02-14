قاعدة لآلاف الجنود: الكشف عن معسكر روماني قديم شمال إسرائيل

يعود تاريخ القاعدة العسكرية الى ما قبل 1800 عام وكان قاعدة لنحو خمسة آلاف جندي

i24NEWS
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أعمال التنقيب التي قامت بها سلطة الآثار الإسرائيلية في مجدو
أعمال التنقيب التي قامت بها سلطة الآثار الإسرائيلية في مجدوEmil Aladjem, Israel Antiquities Authority

كشفت أعمال التنقيب التي قامت بها سلطة الآثارالإسرائيلية في تل مجدو شمال إسرائيل عن معسكر قديم كان يستخدمه الفيلق السادس الحديدي الروماني منذ حوالي 1800 عام. وتقدر سلطة الآثار أن المعسكر كان بمثابة قاعدة عسكرية دائمة لنحو 5000 جندي روماني في القرنين الثاني والثالث الميلادي. 

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وتم اكتشاف عملات معدنية وأجزاء من الأسلحة وشظايا فخارية وزجاجية في التنقيب، لكن أبرز ما عثر عليه في الموقع هو البلاط الذي تم اكتشافه بكميات كبيرة. يقول الدكتور يوتام تيبر، أحد مديري أعمال التنقيب: "بلاط السقف، الذي كانت تختم عليه شارة الفيلق السادس المدرع في بعض الأحيان، كان يستخدم لمجموعة واسعة من الأغراض - للأسقف، ولطلاء الأرضيات والجدران". 

Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority
العثور على أسقف الفيلق في التنقيب بمعسكر الفيلق السادس في مجيدوEmil Aladjem, Israel Antiquities Authority

 وأضاف :"المعرفة وطرق البناء والأسلحة التي جلبها الفيلق معه هي فريدة من نوعها للجيش الروماني. هذا، وقام أيضا بالإحضار معه من بلد المنشأ مجموعة كبيرة ومتنوعة من العناصر، التي تشكل بصمة عسكرية للامبراطورية رومانية". 

وفي أعقاب هذه الحفريات المثيرة تعمل سلطة الآثار ووزارة التراث بالتعاون مع مبادرين لدراسة طرق الحفاظ على الموقع.

Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority
أعمال التنقيب التي قامت بها سلطة الآثار الإسرائيلية في مجدوEmil Aladjem, Israel Antiquities Authority
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