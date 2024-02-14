برشلونة: إلغاء مهرجان الفيلم الإسرائيلي بعد تهديدات

بسبب التهديدات التي تعرض لها صاحب قاعة السينما التي كانت ستحتضن"مهرجان سيريت" -مهرجان دولي للأفلام الإسرائيلية- والذي أقيم لأول مرة بمدينة برشلونة الإسبانية، من حركة المقاطعة والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين، والذي توصل بتهديدات على حياته وحياة اسرته وفريقه اضطر لإلغاء المهرجان.

وكان من المقرر أن يقام "مهرجان سيريت"، لأول مرة في برشلونة، في إحدى دور السينما الشهيرة في العاصمة الكاتالونية، ولكن في اللحظة الأخيرة، وبعد أن اشترى الجمهورتذاكر العروض، أبلغ المنظم بإلغاء المهرجان. والذي يقام كل عام لمدة 13 عامًا في مدن حول العالم.

وبحسب قناة N12، كتب صاحب المشروع لمنظمي المهرجان: "تلقينا تهديدات بأنه إذا واصلنا المهرجان سنعيش أربعة أيام من الكابوس، بالأمس هددونا واليوم حدث مرة أخرى، لم نعد ننام في الليل"وتابع "عائلتي والموظفون لدي خائفون، لم أرغب في إلغاء المهرجان، لكن الثمن الذي يجب أن أدفعه باهظ للغاية". واعتذر صاحب السينما قائلا إنه آسف لكنه غير مستعد للمخاطرة بحياته.

وقالت إحدى منظمي المهرجان أوديليا هاروش، لـN12: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لكننا لن نستسلم، نحن نبحث عن مكان بديل، وحتى لو اضطررنا إلى العرض أمام جمهور من عشرة أشخاص، سيقام المهرجان مهما كانت التكلفة في برشلونة”.