تطورات نحو حل قضية لغز هوية مختطف طائرة بوينغ 727 الغامض ’دي بي كوبر’ الذي اختفى في الظلام منذ 53 عاما

أكثر من 53 عام مرت على اختطاف دان "دي بي" كوبر طائرة واختفاءه في الظلام مع 200 الف دولار، هذا الملف لم تفك رموزه ولا مرة ، لكن من الممكن أنه وأخيرا يوجد طرف خيط يمكن أن يقود الى حل هذه القضية نهاية هذا العام.

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خلفية القضية: في تاريخ 24 تشرين ثاني/نوفمبر من عام 1971 قام شخص حمل هوية "دان كوبر" بشراء تذكرة طائرة من بورتلاند الى سياتل. وهو يدفع ثمن التذكرة 20 دولارا سأل المضيفة الأرضية "الطائرة من طراز بوينغ 727 ، صحيح؟". لم يكن هذا فضول فحسب: كوبر خطط مسبقا اختطاف طائرة من طراز 727 والتي تناسب مع خطة هروبه. أثناء جلوسه على متن طائرة تابعة لشركة طيران نورث ويست، سلم رسالة إلى المضيفة فلورنس شافنر وقال لها: "سيدتي، يجب أن تقرأي الورقة، لدي قنبلة في حقيبتي. يجب أن تجلسي بجانبي، الطائرة اختطفت."

طالب كوبر بمبلغ 200 ألف دولار نقدًا وأربعة مظلات هبوط. وحلقت الطائرة في السماء حتى سمح برج المراقبة للطيار بالهبوط. بعد الهبوط في مطار سياتل تاكوما، تم الإفراج عن الركاب الـ 36 الذين لم يعرفوا على ما يبدو أنهم قد اختطفوا - وبقي أربعة من أفراد الطاقم على متن الطائرة بناء على طلب "دي. بي. كوبر". أقلعت الطائرة مرة أخرى وأثناء وجودها في الجو، فتح بابها الخلفي، وخرج ’دي.بي . كوبر’ إلى الدرج الهيدروليكي وفي ظروف جوية مستحيلة قفز بالحقيبة المليئة بالنقود في الظلام. لم يتم العثور على كوبر منذ ذلك الحين، وظلت هويته ومصيره مجهولين حتى يومنا هذا.

الأدلة التي قادت الى طريق مسدود ومجموعة من المتشبهين الذين لم يتم التحقق منهم على أنهم الخاطف الغامض قادوا مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي" الى إغلاق الملف عام 2016. ورغم إغلاق الملف الكثيرون واصلوا المحاولة للتوصل الى أدلة جديدة تساعد على حلها. أحدهم هو مؤرخ الجرائم إريك يوليس الذي أخذ على عاتقه مشروعًا لمعرفة من هو دان كوبر وأين ذهب.

وعلى مدار 15 عاما بحث يوليس الحادث محاولا الحصول على أدلة جديدة، وزعم يوليس مؤخرا أنه توصل الى اتجاه جديد بتحقيقاته قد يجد حلا أخيرا لهذا اللغز الغامض، حيث صرح إنه "واثق بنسبة 100٪" من أنه سيحصل على الحمض النووي للخاطف بحلول نهاية عام 2024.

ويشار الى أن يوليس فشل العام الماضي في محاولة مقاضاة مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ربطة عنق كوبر، حيث امتلك جهاز الأمن الغرض ولم يرغب في منحه حق الوصول إليه، حيث اراد كوبر تحليل ربطة العنق.