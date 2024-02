دعوى قضائية ضد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بتهمة مخالفتها قانون مقاطعة إسرائيل

تحول الجدل الذي أثارته المطربة اللبنانية نانسي عجرم على منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في صور مع مدون سياحة إسرائيلي، إلى أزمة قضائية بعد أن سلكت القضية أروقة المحاكم بدعوى مخالفة مقاطعة إسرائيل.

وتقدّم المحامي اللبناني شربل عرب، الخميس الماضي، بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية بحق الفنانة نانسي عجرم، بجرم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل على خلفية "لقائها مجدداً ببلوغر إسرائيلي".

وقال المحامي عرب إنّ "عجرم وكما هو ثابت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التقت مع بلوغر إسرائيلي وذلك للمرة الثانية، في الفترة التي يقصف فيها العدو أراضينا المقدسة ويقتل شهداءنا وأهلنا في الجنوب وفي كل لبنان، ويرتكب المجازر بحق الأطفال".

