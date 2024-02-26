دعوى قضائية ضد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بتهمة مخالفتها قانون مقاطعة إسرائيل

تحول الجدل الذي أثارته المطربة اللبنانية نانسي عجرم على منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في صور مع مدون سياحة إسرائيلي، إلى أزمة قضائية بعد أن سلكت القضية أروقة المحاكم بدعوى مخالفة مقاطعة إسرائيل.

وتقدّم المحامي اللبناني شربل عرب، الخميس الماضي، بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية بحق الفنانة نانسي عجرم، بجرم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل على خلفية "لقائها مجدداً ببلوغر إسرائيلي".

وقال المحامي عرب إنّ "عجرم وكما هو ثابت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التقت مع بلوغر إسرائيلي وذلك للمرة الثانية، في الفترة التي يقصف فيها العدو أراضينا المقدسة ويقتل شهداءنا وأهلنا في الجنوب وفي كل لبنان، ويرتكب المجازر بحق الأطفال".

https://twitter.com/i/web/status/1759721498720289018 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأشار عرب في الإخبار الذي تقدّم به إلى أنّ "ذلك يشكّل مخالفة فاضحة لقانون مقاطعة إسرائيل الذي يُحرّم أي تعامل مع العدو"، وتأتي القضية في وقت حساس حيث تشهد الحدود الجنوبية اللبنانية حربا مع إسرائيل إضافة الى حرب غزة.

وفي نفس السياق، قالت نانسي في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر": "ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين الذين يصطادون في الماء العكر، الأهم بالنسبة لي محبة الكثيرين وهم بالملايين".

https://twitter.com/i/web/status/1761084506805604606 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتابعت الفنانة: "شكرا من القلب على حرصكم ودعمكم. لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان. ولكل حاقد وعد وعد بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد، أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق، من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي".