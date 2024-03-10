بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين: حفل توزيع جوائز الأوسكار يقام تحت إجراءات أمنية مشددة

بعد مهرجان ساندرس ومهرجان برلين الاحتجاجات حول الحرب في إسرائيل من المتوقع أن تصل جوائز الأوسكار اليوم، حيث أفاد موقع "ددلاين" أن منظمي الاحتفال الذي سيجري الليلة في هوليود يتجهزون من خلال إجراءات أمنية مضاعفة للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي من المخطط أن تجري بالقرب من مسرح دولبي.

وقال مسؤول أمني كبير في الأكاديمية الأمريكية للسينما لموقع "ددلاين" إن منظمي الاحتفال "على معرفة جيدة بالمتظاهرين" وإنهم جاهزين مع عدد من خطط الدعم التي سيقومون باستخدامها بسرعة وقت الحاجة. ووفقا للتقرير، وضع قرب المسرح في جادة هوليود المئات من الحواجز والجدران وسيتم تأمين الحفل من قبل أكثر من 1000 من أفراد الأمن، بما في ذلك ضباط الشرطة وأفراد الأمن من أكاديمية السينما.

سبب هذه الخطوة هي دعوة منظمات احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين لتنظيم مسيرة احتجاجية بالقرب من المسرح في شارع هوليود، بعنوان "لا جوائز أثناء الإبادة الجماعية". وتقف وراء المسيرة منظمات "سينمائيون من أجل فلسطين" و"صوت يهودي من أجل السلام" و"اتحاد الممثلين من أجل وقف إطلاق النار". وفي البيانات التي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الاحتجاج، قالوا: "صناعة الترفيه لن تصرف انتباهنا، سنواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتحرير الفلسطينيين، يجب وقف إطلاق النار الآن!".

وبحسب موقع "ديدلاين"، فإن منظمي الحفل يعتزمون تحويل حركة المدعوين والمرشحين للجائزة بعيدا عن المتظاهرين، حتى يتمكنوا من السير دون عوائق في خيمة السجادة الحمراء. كما صرح رئيس شرطة لوس أنجلوس لوسائل الإعلام بأن "الشرطة تعمل بتعاون وثيق مع منظمي الحفل والأجهزة الأمنية، وستنفذ إجراءات شاملة لضمان تجربة أوسكار آمنة للجميع".