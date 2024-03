أوبنهايمر يفوز بجائزة أفضل فيلم في أوسكار 2024

حقق فيلم أوبنهايمر للمخرج كريستوفر نولان فوزا ساحقا بحصده سبع جوائز مهمة، من بينها أفضل فيلم خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 الذي أقيم ليلة 10 أو 11 آذار/ مارس في لوس أنجلوس. هذا الفيلم الطويل، الذي حقق نجاحًا هائلاً في شباك التذاكر العالمي، سمح أيضًا لنولان بالفوز بأول جائزة أوسكار لأفضل مخرج، بينما فاز سيليان ميرفي وروبرت داوني جونيور على التوالي كأفضل ممثل وأفضل ممثل في الدور الثاني. حصل الفيلم أيضًا على جائزة الموسيقى الأصلية والمونتاج والتصوير الفوتوغرافي.

حصل Poor Creatures ليورجوس لانثيموس على أربع جوائز أوسكار، بما في ذلك أفضل ممثلة لإيما ستون، التي تغلبت على ساندرا هولر، التي رشحت عن أدائها في "تشريح السقوط". فاز هذا الفيلم الأخير، الذي أخرجته جوستين تريت وتم اختياره في خمس فئات، بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، وهو التمييز الذي تم الحصول عليه بالفعل في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في يناير.

