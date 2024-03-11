أوبنهايمر يفوز بجائزة أفضل فيلم في أوسكار 2024

حقق فيلم أوبنهايمر للمخرج كريستوفر نولان فوزا ساحقا بحصده سبع جوائز مهمة، من بينها أفضل فيلم خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 الذي أقيم ليلة 10 أو 11 آذار/ مارس في لوس أنجلوس. هذا الفيلم الطويل، الذي حقق نجاحًا هائلاً في شباك التذاكر العالمي، سمح أيضًا لنولان بالفوز بأول جائزة أوسكار لأفضل مخرج، بينما فاز سيليان ميرفي وروبرت داوني جونيور على التوالي كأفضل ممثل وأفضل ممثل في الدور الثاني. حصل الفيلم أيضًا على جائزة الموسيقى الأصلية والمونتاج والتصوير الفوتوغرافي.

حصل Poor Creatures ليورجوس لانثيموس على أربع جوائز أوسكار، بما في ذلك أفضل ممثلة لإيما ستون، التي تغلبت على ساندرا هولر، التي رشحت عن أدائها في "تشريح السقوط". فاز هذا الفيلم الأخير، الذي أخرجته جوستين تريت وتم اختياره في خمس فئات، بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، وهو التمييز الذي تم الحصول عليه بالفعل في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في يناير.

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خلال كلمة الشكر التي ألقتها جوستين تريت سلطت الضوء على التناقض بين سحر الحفل والظروف التي كُتب فيها السيناريو، في الحبس البسيط. مرافقه وشريكه في الكتابة، آرثر هراري، شدد على الدور الحاسم للمنتجين ماري أنج لوتشياني وديفيد ثيون، اللذين منحاهما الحرية الكاملة في كتابة الفيلم.

على الرغم من خسارته في فئات أفضل فيلم وأفضل إنتاج وأفضل مونتاج، إلا أن "تشريح السقوط" خاض مسارًا استثنائيًا منذ حصوله على السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 2023، مع أكثر من 90 جائزة حول العالم، ناهيك عن ستة سيزار.

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ومنحت جائزة أفضل فيلم دوليًا على نطاق واسع لفيلم المحرقة المؤثر Zone of Interest للمخرج جوناثان جليزر. يعتبر الفيلم البريطاني، الذي أحدث أكبر ضجيج قبل الجوائز، مراجعة مثلى لـ "تفاهة الشر" التي وضعتها حنة أرندت، مع التركيز على الحياة اليومية لعائلة قائد أوشفيتز رودولف هوس، التي ترصد تطورات الفظائع في معسكر الاعتقال في أوشفيتز.. بالضبط خلف أسوار حديقتهم.

في حفل توزيع جوائز الأوسكار، أدان المخرج جوناثان جليزر "الاحتلال" والعنف في إسرائيل وغزة.

كان المشهد الأكثر بهجة في الحفل هو التفسير المنتظر جدًا لريان جوسلينج ومارك رونسون لأغنية "أنا كين فقط" المأخوذة من فيلم باربي، المرشح لجائزة أفضل أغنية أصلية.

اصطبغ الحفل بألوان السياسة التي حملتها أصداء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وسط التركيز على حجم الدمار الذي نزل على القطاع جراء الحرب المستمرة منذ 5 أشهر دون أن jلوح في الأفق بوادر هدنة تضع حدا لمأساة الرهائن ومأساة المدنيين في غزة بالرغم من وعود بالعمل على تحقيق وقف إطلاق النار قبل دخول شهر رمضان.