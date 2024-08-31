بدأ بيع تذاكر عروض فرقة أوازيس البريطانية هذا الصباح (السبت) للجمهور العريض وذلك بعد الإعلان عن توحد الفرقة مجددا ، وذلك بعد انطلاق البيع المسبق الليلة الماضية. وفقًا لتقارير في بريطانيا ، بعد نفاد جميع التذاكر – ظهرت تذاكر لبيعها جديدة لبيعها مجددا بمبلغ لا يقل عن 7025 جنيهًا استرلينيًا للتذكرة الواحدة.

كرد على ذلك، أصدرت الفرقة بيانا تفيد بأن التذاكر التي يتم بيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة ستلغى، وقالوا إن المعجبين يمكنهم شراء التذاكر فقط بالسعر المحدد عبر المواقع Ticketmaster أو Twickets.

وفي الوقت نفسه، تعطل الموقع الرسمي للفرقة ووضع موقع Ticketmaster المعجبين في طابور انتظار طويل. تم طرح تذاكر الجولة للبيع هذا الصباح، بعد أن تمكن بعض المعجبين المختارين من شراء تذاكرهم في البيع المسبق الذي افتتح الليلة الماضية، إذا قاموا بالتسجيل للتصويت المبكر وكانوا محظوظين بما يكفي لتلقي رمز الوصول عبر البريد الإلكتروني.