الاشتباه بجريمة قتل في مهرجان "الرجل المحترق": "العثور على رجل في بركة من الدماء"

يُشتبه في جريمة قتل لرجل في مهرجان "بيرنينغ مان"(الرجل المحترق) في صحراء نيفادا بالولايات المتحدة. الشرطة تحقق في الحادثة التي وقعت يوم السبت حيث عُثر على شخص مجهول "ملقى في بركة من الدماء".

الرجل، الذي لم تُعرف هويته بعد، وُصف بأنه رجل أبيض بالغ. مكتب شريف مقاطعة بيرشينغ أفاد بأنه تم العثور عليه بعد الساعة 21:00 "مستلقيًا على الأرض".

المهرجان الذي يُقام لمدة ثمانية أيام، والذي بدأ في 24 أغسطس\آب، يُحتفل به سنويًا في صحراء الصخرة السوداء في شمال ولاية نيفادا. سُمي المهرجان نسبةً إلى الحدث المركزي فيه، حيث يتم حرق تمثال على شكل إنسان مصنوع من الخشب. حدث أنه في الوقت الذي اشتعل فيه التمثال، لاحظ أحد المشاركين في المهرجان شخصًا مجهولًا ممددًا ميتًا. رجال الشرطة الذين وصلوا إلى المكان مع رجال الأمن أقاموا سياجًا حول المنطقة واستجوبوا الحضور.

قالت مصادر رسمية إن هوية الرجل غير معروفة، وقد تم نقل الجثة إلى مكتب الطب الشرعي في مقاطعة واشو. وأوضح مكتب الشريف: "على الرغم من أن هذا العمل يبدو جريمة فردية، يجب على جميع المشاركين أن يكونوا دائما متيقظين لبيئتهم ولأصدقائهم". وأشارت سلطات إنفاذ القانون إلى أن الحديث يدور عن تحقيق معقد، إذ تم إغلاق موقع الحفل خلال أيام.

لم يكن مهرجان الفنون والموسيقى سلسًا منذ البداية، فقد بدأ بعواصف رملية عاتية، وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المهرجان الصيفي طقسًا قاسيًا. ففي عام 2023، ضربت الفيضانات عدة مواقع، وفي عام2001، بعد أشهر جفاف شديد، غطت العواصف الرملية الموقع.

يزور المهرجان حوالي ٧٠ ألف شخص سنويًا، من أصل حوالي 4000 إسرائيلي يحتفلون بالفن والتعبير عن الذات. وقد وصف المشاركون المخضرمون العاصفة التي ضربت بداية المهرجان بأنها "أقوى عاصفة في تاريخ مهرجان الرجل المحترق"، وفي ذروتها، أُغلقت أبواب المهرجان، وأُلغيت الرحلات الجوية حتى مدينة فينيكس المجاورة في ولاية أريزونا. وبعد العاصفة، هطلت أمطار غزيرة في المنطقة.