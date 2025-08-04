العقوبة التي تلقاها أحمد السقا بعد حادثة الاعتداء على طليقته مها الصغير

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غرمت النيابة العامة في الشيخ زايد بغرامة بقيمة 200 جنيه، بعد اتهام طليقته مها الصغير له بالإعتداء عليها داخل كومباوند شهير في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية.

وكشف مصدر قضائي أن النيابة العامة قررت بعد إطلاعها على أوراق القضية ورؤيتها الجريمة من الجنح البسيطة أو المخالفات التي لا تستدعي الإحالة إلى المحكمة أصدرت أمرا جنائيا، وففا للمواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بالاكتفاء بتوقيع غرامة مالية قدرها 200 جنيه فقط دون إحالة المتهم إلى جلسة محاكمة أمام القاضي.

وكانت طليقة السقا مها الصغير مع سائقها قدمت شكوى رسمية في قسم شرطة زايد اتهمت فيها السقا بالاعتداء عليها بالسب والضرب، خلال حدث وقع داخل كومباوند في مدينة السادس من أكتوبر، وفقا للمحضر الرسمي.

وقالوا في شكواهم أن الواقعة بدأت أثناء دخول مها الصغير وسائقها إلى الكمباوند، حيث فوجئا بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول، ما تسبب في حالة من الارتباك.

ووفقا للمادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية المصري الذي اعتمد عليه القرار فإنه "إذا رأت النيابة العامة أن الجريمة لا تستوجب الحكم بعقوبة أشد من الغرامة، فلها أن تطلب من المحكمة إصدار أمر جنائي بالغرامة فقط".