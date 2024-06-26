"ولاد رزق 3" يتصدر شباك التذاكر ويحقق مبيعات تتجاوز 12 مليون دولار

حقق فيلم "ولاد رزق 3" نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث حقق إيرادات تتجاوز 12 مليون دولار منذ عرضه في 13 يونيو/حزيران.

يُعدّ هذا الفيلم الجزء الثالث من سلسلة "ولاد رزق" الشهيرة، والتي تدور أحداثها حول أربعة إخوة يجبرون على العودة إلى حياة الجريمة بعد سنوات من محاولتهم العيش حياة طبيعية.

وقد حظي الفيلم بإعجاب الجمهور والنّقاد على حدٍ سواء، حيث أشادوا بأداء الممثلين والمخرج طارق العريان، وقصّة الفيلم المُثيرة.

ويُعتبر هذا النجاح تأكيدًا على شعبية سلسلة "ولاد رزق" بين الجمهور العربي، ممّا يجعلها من أنجح أفلام الأكشن في السنوات الأخيرة.

ويعدّ الفيلم الأضخم إنتاجاً في تاريخ السينما العربية بميزانية قاربت 8 ملايين دولار، برعاية من «هيئة الترفيه» السعودية و«موسم الرياض»، وتم تصوير أحداثه في المملكة ومصر بإنتاج تضاهي جودته الأعمال السينمائية العالمية.

الفيلم من بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وشهدت الرياض في 17 يونيو/حزيران الماضي حفل تدشينه الرسمي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي أكد سعادته بدعم الفن العربي، وقال إن "الهدف هو تحقيق النجاح من خلال فيلم يستفيد منه (موسم الرياض)، ولكن الطموح يتجاوز ذلك بكثير»، كاشفاً عن «إنتاجات سعودية، عربية، وعالمية قادمة".