اكتشاف مقبرة سرية تحت الأرض تحتوي على 12 هيكلاً عظمياً في البتراء

الباحثون الذين استخدموا الرادار الأرضي اكتشفوا أيضا نظاما واسعا من ممرات القبور تحت المبنى القديم المعروف بـ "الخزانة"، حسبما ذكر اليوم (الثلاثاء) في "واشنطن بوست".

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وصف فريق الباحثين الاكتشاف بأنه "مذهل". هذه غرفة مدفونة تحت "الكنز" (المعروفة أيضاً بالخزنة) تحتوي على رفات 12 شخصاً وأشياء أخرى يقولون إنها يمكن أن تكشف أسرار المبنى وتسلط الضوء على أصول البتراء التي تم تصنيفها على أنها موقع تراث عالمي لليونسكو في عام 1985. ويأتي هذا الاكتشاف بعد أكثر من عقدين من العثور على مقابر مماثلة على الجانب الآخر من الموقع الشهير.

في بداية العام، حصل فريق البحث على إذن من السلطات الأردنية لإجراء أسبوع من عمليات تحديد الهوية والمراقبة داخل وحول الكنز، الذي كان مركز مدينة تم نحته يدويًا في أسوار الوادي الصحراوي من قبل شعب مملكة الأنباط.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز بيرس بول كريزمان للأبحاث الأميركي، الذي قاد عملية التنقيب، في مراسلات مع صحيفة "واشنطن بوست" إن الاكتشاف "مذهل". الوقت الذي تم بناؤه فيه. "سوف يسلط هذا العمل الضوء على "الكنز" نفسه، وخاصة بنائه والوقت الذي تم فيه بنائه. إن المواد التي تم استخراجها من التنقيب لديها إمكانات كبيرة لتعلمنا عن تاريخ البتراء المبكر وربما أيضًا عن أصول الأنباط.

قال جوش جيتس، مقدم السلسلة التلفزيوني "بعثة غير معروفة" للإخوة فارنر والذي عرض الاكتشاف في برنامجه بحلقة من جزئين الأسبوع الماضي "لقد أذهلنا تماما اكتشاف هذه الغرفة المخفية".