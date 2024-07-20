اكتشاف مذهل ورائع: نسيج أحمر مصبوغ باستخدام "الدودة القرمزية" عمره 3800 عام

بحسب دراسة جديدة، شاركت فيها سلطة الآثار والجامعتين الإسرائيليتين بار إيلان والجامعة العبرية عن أقدم دليل لاستخدام الدودة القرمزية لإعداد صبغات باللون الأحمر للأقمشة في مغارة في برية الخليل في الضفة الغربية

كما افيد، في إطار مشروع موسع للتعرف على الأصباغ في الأقمشة الأثرية، تم اكتشاف قطعة قماش ذات لون أحمر فاتح، تم إنتاجها باستخدام الدودة القرمزية. ونشرت نتائج البحث الأسبوع الماضي في المجلة العلمية Journal of Archaeological Science: Reports.

وتم اكتشاف القماش النادر، الذي يبلغ حجمه أقل من 2 سم، عام 2016 في مغارة الجماجم في برية الخليل (والتي يطلق عليها إسرائيليا صحراء يهودا)، خلال أعمال التنقيب التي أجرتها سلطة الآثار والجامعة العبرية ضمن مشروع واسع للحفاظ على الكنوز الأثرية في المنطقة.. صحراء يهودا من الآثار المنهوبة. وتم خلال التنقيب اكتشاف قطعة قماش حمراء صغيرة تم نقلها للدراسة، بالإضافة إلى عشرات الأقمشة الأخرى التي عثر عليها في المغارة.

وعلى الرغم من صغر حجمه، إلا أن لون القماش لفت انتباه الباحثين الذين استخدموا أجهزة تحليلية للتأكد من مصدر اللون، ووجدوا أن اللون الأحمر المستخدم في صبغ خيوط اللحمة، والتي تصنع من الصوف، تم إنتاجه بواسطة الدودة القرمزية. هذا بينما ظلت خيوط السداة المصنوعة من الكتان بدون لون. تم تأريخ النسيج باستخدام الكربون 14 إلى العصر البرونزي الأوسط (1767-1954 قبل الميلاد).

Yuli Schwartz/ The Antiquities Authority

وتوضح الدكتورة نعمة سوكنك، أمينة الاكتشافات العضوية في هيئة الآثار، أن "الصبغة تم إنتاجها قديما من أنثى الدودة القرمزية التي تعيش على شجرة البلوط " وتابعت :"جمع هذه الحشرات خلال مدة زمنية قصيرة خلال شهر بفترة الصيف، وذلك بعد أن تضع هذه الإناث بيوضها وقبل فقسها- لذا فإن كمية الصبغة فيها هي الأكبر. قصر المدة الزمنية التي يمكن فيها جمع الدودة القرمزية، وصعوبة العثور عليها بسبب صغر حجمها - ما بين 3-8 ملم، وألوانها المموهة التي تجعل من الصعب تحديد مكانها، فضلا عن كمية اللون القليلة التي يمكن إنتاجها منها - ومن ناحية أخرى، فإن اللون الأحمر الجميل الذي يمكن إنتاجه منها لصباغة المنسوجات، يجعل استخدامها مرموقًا".

على الرغم من وفرة الأدلة التاريخية المكتوبة التي تشير إلى الإلمام بالصبغ باستخدام الدودة القرمزية في العالم القديم ككل، إلا أنه حتى يومنا هذا تم العثور على عدد قليل جدًا من المنسوجات المصبوغة بالدودة القرمزية، والتي سبقت العصر الروماني".

ويقول الدكتور اوري دافيدوفيتز مدير التنقيب في الكهف من الجامعة العبرية:" يعتبر القماش الموجود في كهف الجماجم - على حد علمنا - أول دليل على وجود نسيج صوفي مصبوغ بحشرة الدودة القرمزية. وعلى الرغم من صعوبة معرفة كيفية وصول القماش إلى الكهف في الصحراء، إلا أن القماش الذي أمامنا يعد دليلا مهما على معرفة صباغة ألياف الصوف واستخدام حشرات الدودة القرمزية للحصول على اللون الأحمر في وقت مبكر من العصر البرونزي الأوسط العمر - منذ حوالي 3800 عام".

وتضيف الدكتورة سوكنك: "إن الاكتشاف المهم يضيق الفجوة بين المصادر المكتوبة والاكتشاف الأثري، ويعد دليلا مهما على أن صناعة صباغة النسيج التي كانت موجودة بالفعل في هذه المرحلة بالاعتماد على الحيوانات" وتابعت :" "يشهد النسيج النادر على علاقات تجارية واسعة النطاق بالفعل في هذه الفترة، ويمكن أن يشير إلى وجود سكان من الطبقة العليا."

.