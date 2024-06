نشطاء يشوهون لوحة الملك تشارلز المثيرة للجدل

أقدم نشطاء من جماعة لحقوق الحيوان، على تخريب أول لوحة رسمية للعاهل البريطاني، الملك تشارلز معروضة حاليًا في معرض بلندن، الثلاثاء.

ونشرت حملة جماعة "Animal Rising" مقطع فيديو على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، يظهر فيه ناشطان يستخدمان بكرة طلاء للصق لافتتين على لوحة الملك تشارلز الثالث.

ويتمتع أفراد الجمهور بحرية زيارة لوحة الملك المعروضة في معرض فيليب مولد في وسط لندن، حتى 15 يونيو/ حزيران الجاري.

