نشطاء يشوهون لوحة الملك تشارلز المثيرة للجدل

أقدم نشطاء من جماعة لحقوق الحيوان، على تخريب أول لوحة رسمية للعاهل البريطاني، الملك تشارلز معروضة حاليًا في معرض بلندن، الثلاثاء.

ونشرت حملة جماعة "Animal Rising" مقطع فيديو على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، يظهر فيه ناشطان يستخدمان بكرة طلاء للصق لافتتين على لوحة الملك تشارلز الثالث.

ويتمتع أفراد الجمهور بحرية زيارة لوحة الملك المعروضة في معرض فيليب مولد في وسط لندن، حتى 15 يونيو/ حزيران الجاري.

https://twitter.com/i/web/status/1800506438516953315 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكانت اللوحة، وهي أول صورة رسمية للملك تشارلز كملك، قد أثارت الدهشة عندما تم الكشف عنها رسميا في وقت سابق من العام الحالي. وصور الفنان جوناثان ييو الملك على خلفية من ضربات الفرشاة الحمراء القرمزية، مما أثار ردود فعل متباينة.

وغطى النشطاء رأس الملك بلافتة لشخصية الرسوم المتحركة البريطانية "والاس" من المسلسل الكوميدي "والاس وغروميت". كما تم إلصاق لافتة فقاعة كلامية على اللوحة

وجاء في اللافتة تعليق يقول: "لا يوجد جبن غروميت، انظر إلى كل هذه القسوة في مزارع RSCPA".