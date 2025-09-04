وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني عن جيل 91 عاما

قد يعجبك أيضًا -

في سن 91، توفي اليوم (الخميس) مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني. المصمم الأكثر نجاحًا في أمريكا غيّر عالم الموضة. أفادت مجموعة أرماني: "السينيور أرماني، كما كان يُدعى دائمًا بكل احترام وتقدير من قبل الموظفين والزملاء، توفي بسلام محاطًا بأحبائه. في هذه الشركة، شعرنا دائمًا بأننا جزء من عائلة. اليوم وبمشاعر عميقة، نشعر بالفراغ الذي تركه مؤسس هذه العائلة ومن رعاها برؤية وشغف وإخلاص. لكن لروحِه بالذات نحن، الموظفون وأفراد العائلة الذين عملوا دائمًا إلى جانب السيد أرماني، نلتزم بحماية ما بناه ومواصلة شركته تخليدًا لذكراه، باحترام ومسؤولية ومحبة".

في يونيو 2025، لم يحضر أرماني، كما في كل عام، عرض الأزياء الخاص بالعلامة التجارية خلال أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو. كانت هذه هي المرة الأولى في مسيرته المهنية التي غاب فيها عن حدث العرض الخاص به، وهذا الأمر غير المعتاد أثار قلق الجمهور الذي يعرف عمله الطويل. في ذلك الوقت، أصدرت الشركة بيانًا قالت فيه إنه "يتعافى حالياً في المنزل" دون أن تفصل حالته الصحية.

أرماني كان أحد المصممين القلائل الذين بقوا المساهمين الوحيدين في شركتهم. حتى الآن، لا يوجد وريث واضح لأعماله، التي قدّرها محللو بلومبرغ إنتليجنس في عام 2024 بمبلغ يتراوح بين 8 و10 مليارات يورو.

فقط في أغسطس الماضي، ظهر أرماني في مقابلة غلاف في ملحق HTSI لصحيفة الفايننشال تايمز، حيث ناقش التزامه المستمر تجاه صناعة الأزياء وشركته، التي لا يزال يشرف فيها على كل الإدارة الإبداعية. قال: "لا أعرف إذا كنت سأستخدم كلمة مدمن عمل، لكن العمل الجاد هو بالتأكيد ضروري للنجاح". وأضاف: "الندم الوحيد في حياتي هو أنني أضعت ساعات عمل كثيرة ولم أقضِ وقتًا كافيًا مع الأصدقاء والعائلة".

أرماني، الذي وُلد عام 1934 في بلدة بياشنزا في شمال إيطاليا، لم يُبدِ اهتمامًا مهنيًا في مجال الأزياء حتى عام 1957. بعد دراسة الطب والخدمة العسكرية، حصل على وظيفة كمصمم واجهات عرض في متجر "لا ريناتشينتي" التاريخي في ميلانو – خطوة بدأت علاقته الدائمة مع عاصمة الموضة الإيطالية. في عام 1964، منح المصمم نينو تشيروتي أرماني وظيفة في تصميم أزياء الرجال.

خلال عمله لدى تشيروتي، التقى أرماني بسيرجيو جاليؤتي، المهندس المعماري الذي تحول شريكه في الحياة والأعمال. جاليؤتي أقنع أرماني بفتح عمل خاص به، ولاحقًا أسّس الاثنان علامة جورجيو أرماني في عام 1975. أول مجموعة أزياء رجالية لهما حظيت بنجاح في الولايات المتحدة، ولم تتأخر مجموعة أزياء النساء بالوصول، حيث قدمت العلامة مظهراً أندروجينياً. "كنتُ أول من قام بتلطيف صورة الرجال، وجعل صورة النساء أكثر تصلباً"، قال أرماني لاحقًا.

في عام 1980، ارتدى ريتشارد غير بدلة من أرماني في فيلم "American Gigolo"، وجعل منها رمزاً للمكانة. وسرعان ما أصبح إلباس النجوم للسجادة الحمراء شكلاً إضافياً من الدعاية للعلامة التجارية. العديد من أكبر المشاهير في تلك الفترة - أرنولد شوارزنيغر، صوفيا لورين، جودي فوستر، شون كونري وتينا تيرنر، من بين آخرين - تم تصويرهم جميعاً وهم يرتدون تصاميمه. هذا أدى إلى منافسة شرسة مع الاسم الكبير الثاني في عالم الموضة الإيطالية في الثمانينيات، جياني فيرساتشي، الذي كان أسلوبه المبهرج على النقيض التام من المظهر المتواضع والمميز لأرماني.

توفي غال ياوتي 1985 بسبب الإيدز، وترك أرماني كصاحب الأسهم الوحيد في الشركة. عن علاقته مع غالياوتي، قال أرماني لمجلة "فانيتي فير" عام 2000: "الحب هو مصطلح ضيق جدًا. كانت شراكة عظيمة تجاه الحياة وباقي العالم".

في عام 2011، افتتح مجمعًا ضخمًا لعلامة أرماني يمتد على شارع كامل في وسط مدينة ميلانو. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منتجات من مجموعة واسعة لأرماني، بما في ذلك الشوكولاتة، الزهور، المجوهرات ومستحضرات التجميل، نادٍ ليلي وفندق فاخر - فندق أرماني دبي في أعلى مبنى في العالم، برج خليفة.

أرماني، مشجع رياضي قديم، اشترى أوليمبيا ميلانو، فريق كرة السلة الأكثر نجاحًا في إيطاليا، في عام 2008. بعد ذلك أطلق EA7، مجموعة أزياء رياضية مستوحاة من رقم قميص لاعب كرة القدم الأوكراني أندريه شيفتشينكو، الذي لعب سابقًا كمهاجم في ميلان. مستلهمًا من جمالية هذه المجموعة، استمر في تصميم زي المنتخب الإيطالي للألعاب الأولمبية في لندن 2012، ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.