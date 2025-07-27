"حرروا غزة": 6 متظاهرين يقاطعون في مهرجان سالزبورغ

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تم اعتقال ستة ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يوم أمس (السبت) في النمسا بعد عرقلة حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان سالزبورغ الصيفي، أحد أهم فعاليات الموسيقى والمسرح والأوبرا في أوروبا، بالهتافات واللافتات.

خلال كلمة ألقاها وزير الثقافة النمساوي، أندرياس بابلر، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، نهض عدد من الحضور، وصعدوا إلى المنصة والمعرض خلفها، ورفعوا لافتات تحمل شعارات باللغتين الألمانية والإنجليزية، مثل: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"حرروا غزة"، و"أوقفوا استخدام الجوع سلاحًا - الطعام حق". وأثناء تعليق اللافتات، هتف النشطاء في وجه الحضور، الذي كان من بينهم سياسيون نمساويون ودوليون، متهمين إياهم بالنفاق و"أن أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء".

وفقًا لبث مباشر لإذاعة ORF العامة، استمرت مقاطعات خطاب بابلر لعدة دقائق. وقدّم الوزير، الذي يُعتبر داعمًا للفلسطينين داخل الائتلاف النمساوي، للنشطاء "خطابًا نقديًا" حول ما كان يحدث. وقال: "الفن أساسٌ للنقاش الجاد، والمهرجانات منبرٌ للنقاش الجاد - هذا ما ينبغي أن يوحدنا: الانخراط في حوار نقدي فيما بيننا، مع معالجة النقد المشروع في إطار مناسب".

ووفقًا للشرطة النمساوية، نقلًا عن وكالة أنباء APA، رفض المعتقلون الستة الإفصاح عن تفاصيلهم.

وأفاد بيان الشرطة أن النشطاء دخلوا الفعالية، على ما يبدو، بتذاكر مزورة، متظاهرين بأنهم موظفون في المهرجان.